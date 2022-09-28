Thần Tài thả vàng rơi trúng đầu vào 20h tối nay (28/9), 3 con giáp ngồi yên cũng có tiền trên Trời rơi xuống, gặp cơ duyên trúng số độc đắc, may mắn bền lâu, tài lộc dồi dào suốt thời gian tới

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 14:45

Tối nay, 3 con giáp cực kì thịnh vượng, viên mãn trăm bề nhờ có Thần Tài trợ mệnh.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý và biết trân trọng những người xung quanh mình. Trong số những con giáp, tuổi Dậu là những người được trời ban nhiều phước lành nhất. 

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, khéo quan sát lời nói, có thể hiểu được ý đồ sâu xa của lãnh đạo kịp thời, nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho vào tối nay.

Tài lộc chủ yếu là thu nhập từ công việc, có xu hướng tăng lên, bạn dễ được tăng lương vì chuyên môn kỹ thuật. Theo dự đoán, bạn có cơ hội tăng lương, đầu tư tài sản đa kênh, thu nhập cao, phú quý là điều trong tầm tay vào tối nay.

Con số may mắn của tuổi Dậu trong thời gian tới là: 73, 4, 24

Thần Tài thả vàng rơi trúng đầu vào 20h tối nay (28/9), 3 con giáp ngồi yên cũng có tiền trên Trời rơi xuống, gặp cơ duyên trúng số độc đắc, may mắn bền lâu, tài lộc dồi dào suốt thời gian tới - Ảnh 1
Theo dự đoán, bạn có cơ hội tăng lương, đầu tư tài sản đa kênh, thu nhập cao, phú quý là điều trong tầm tay vào tối nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn là người thông minh, tài giỏi, họ sống độc lập và không ngừng sáng tạo, thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường sống, biết tích lũy kinh nghiệm để có thể xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn, tốt đẹp hơn. Trong số những con giáp, tuổi Tý là những người biết nhìn xa trông rộng, họ không bao giờ phải đối mặt với sự bế tắc mà luôn biết chừa đường lui cho mình, không quá liều mạng và luôn giữ được mức sống trung lưu đủ đầy.

Tối nay, Tuổi Tý sẽ có một thời gian tràn đầy năng lượng, dù làm gì cũng cố gắng hết sức, được quý nhân giúp đỡ, mọi việc suôn sẻ, có cơ hội thực hiện, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội là tài lộc trở nên tốt hơn, đầu tư và bán hàng hoạt động tốt, xác suất nhận thêm tiền thưởng tăng lên.

Con số may mắn của tuổi Tý trong thời gian tới là 15, 58 và 99.

Tuổi Mùi

Thời gian tới bạn có thể làm quen với người khác phái nhưng vận thế không tốt, không thu hút được sự chú ý của người khác phái, khó có bước đột phá về mặt tình cảm. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp hanh thông, các mối quan hệ tốt sẽ mang lại niềm vui cho bạn, đặc biệt là đối tác hoặc sếp lớn tuổi rất hài lòng về bạn, mang đến cho bạn những đơn hàng hay tin tức thăng tiến.

Đặc biệt, tối nay tài lộc vô cùng dồi dào, vận may bất ngờ, bạn dễ dàng kiếm được các dự án thu về lợi nhuận tốt, có thể có cổ phiếu hoặc dự án đầu tư rất tốt. Tiền tài khá rủng rỉnh, tài khoản sẽ có thêm một khoản tiền, bạn có thể nắm bắt cơ hội phát triển bản thân, điều này có lợi cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy xem bạn có nắm bắt được cơ hội hay không. 

Con số may mắn của tuổi Mùi trong thời gian tới là: 35, 98 và 3

Thần Tài thả vàng rơi trúng đầu vào 20h tối nay (28/9), 3 con giáp ngồi yên cũng có tiền trên Trời rơi xuống, gặp cơ duyên trúng số độc đắc, may mắn bền lâu, tài lộc dồi dào suốt thời gian tới - Ảnh 2
Đặc biệt, tối nay tài lộc vô cùng dồi dào, vận may bất ngờ, bạn dễ dàng kiếm được các dự án thu về lợi nhuận tốt, có thể có cổ phiếu hoặc dự án đầu tư rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi tối nay 3 con giáp trúng số độc đắc con giáp có thần tài thả vàng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân