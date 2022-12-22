Thần Tài phù hộ, những con giáp may mắn từ 8h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: Làm mưa làm gió hút sạch Tài Vận, công việc hanh thông, sự nghiệp rực rỡ được mọi người khen ngợi hết lời

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 15:07

Điều quan trọng nhất đây chính là  thời gian những con giáp sau đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn, 3 bản mệnh này quả thực là những người có phúc khí hơn người.  

 

Tuổi Tuất

Những người sinh năm Tuất có sự bền bỉ trong xương, và họ sẽ tích cực trong mọi việc họ làm, với 100% đam mê. Từ khung giờ này (8h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022), vận trình sẽ thay đổi và cơ cấu tài sản xung quanh anh ta sẽ thay đổi. Chúc may mắn, tài lộc dồi dào, thăng chức tăng lương, có Thần Tài ở bên phù hộ, mấy ngày này phúc khí tràn ngập, ngập tràn hạnh phúc!

Thần Tài phù hộ, những con giáp may mắn từ 8h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: Làm mưa làm gió hút sạch Tài Vận, công việc hanh thông, sự nghiệp rực rỡ được mọi người khen ngợi hết lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, người tuổi Tuất có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Họ nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều. Người tuổi Tuất gặp được Đại Quý nhân phù trợ, có sao Cát phù chiếu mệnh, nên có lộc lớn. Thậm chí, nhờ 1 khoản đầu tư nào đó mà bạn có thể trở thành đại gia.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Thần Tài phù hộ, những con giáp may mắn từ 8h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: Làm mưa làm gió hút sạch Tài Vận, công việc hanh thông, sự nghiệp rực rỡ được mọi người khen ngợi hết lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này (8h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022) có nhiều khởi sắc đối với tuổi Dậu. Tuy nhiên những tháng đầu năm có hơi trắc trở khó khăn nhưng đến cuối năm thì khổ tận cam lai, những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Thời gian sắp tới, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố hết mực, cuộc sống tuy không phải thăng hoa vượt trội nhưng những khó khăn sẽ được giải quyết, tìm được cơ hội phát tài, làm giàu.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Thần Tài phù hộ, những con giáp may mắn từ 8h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: Làm mưa làm gió hút sạch Tài Vận, công việc hanh thông, sự nghiệp rực rỡ được mọi người khen ngợi hết lời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Những con giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra vào 6h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng, gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác  

Những con giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra vào 6h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng, gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác  

Theo tử vi, thời điểm này (6h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022) là lúc vận trình của những con giáp sau lên như diều gặp gió. Họ sẽ trở thành người quyền lực và sẽ được hưởng nhiều phúc khí trời ban. Nhìn chung sẽ có cuộc sống viên mãn, vượng phát.

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