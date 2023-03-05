Thần Tài nhả vía, 3 tuổi phát tài vào cuối tháng 3, kinh doanh thuận lợi 1 vốn 4 lời, tay trái gom vàng tay phải hứng bạc

Vận may ập đến với tuổi Thân, một khoản tiền kha khá trao đến tay con giáp này do điềm báo sự nghiệp cùng điềm báo tài lộc nở hoa cùng một lúc.

Ngày này hãy sử dụng đồng tiền một cách hợp lí, không nên quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác mà hãy học cách đầu tư để "tiền sinh tiền".

Giáp tuổi Thân dành công sức cho một vài công việc tay trái cũng đem về tiền công hậu hĩnh, chỉ cần bạn chăm chỉ thì việc kiếm tiền với bạn "dễ như ăn kẹo".

Người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội để mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Bạn càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn vất vả bao nhiêu thì càng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường nổi tiếng với tính cách vui vẻ, hài hước và vô cùng thân thiện. Vì thế không khó để con giáp này được mọi người xung quanh yêu mến. Khi đến một môi trường mới, người tuổi Mão hiếm khi cảm thấy hoang mang, lo lắng và luôn hoà nhập rất nhanh.

Trong công việc, con giáp này sẽ gặp được vô số thuận lợi nhờ vào sự hóm hỉnh của mình. Họ không cần tốn quá nhiều thời gian mà vẫn chiếm được lòng tin từ cấp trên, đồng nghiệp.

Vào cuối tháng 3 dương, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh mà con giáp này làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Ngoài khoản tiền lương cố định hàng tháng, con giáp này sẽ nhận thêm tiền thưởng từ một vài dự án trước đó. Nếu đang thích những món đồ đắt đỏ, tuổi Mão có thể thoái mái “xuất ví” mà không cần lo lắng gì.

Tuổi Dậu

Dậu có tính cách rất thật thà, chân thành và tốt bụng, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Dậu khéo léo, biết ăn biết nói, nhờ vậy không thiếu bạn tốt trên đời. Sau khi trưởng thành, ra ngoài xã hội, tuổi Dậu cũng được nhiều người giúp đỡ, tập trung vào phát triển sự nghiệp, dễ dàng lấy được thành công.

Theo tử vi, vào cuối tháng 3 dương, tuổi Dậu được dự báo tài lộc lên cao, chuyện vui liên tiếp kéo đến, tiền tiêu rủng rỉnh. Dậu có thể tậu nhà tậu xe theo ý muốn. Nhìn chung, đây là cơ hội tốt để tích trữ tiền bạc cho tương lai sau này.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.