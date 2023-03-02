Bước sang tháng 3, tài lộc nở hoa: 3 con giáp ôm phú quý kim tiền, làm ăn thăng hạng, tiền của dồi dào, công danh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 17:35

Bước qua tháng 3 này cũng là lúc 3 con giáp sau có lộc tài như ý, của cải thăng hoa mỹ mãn nên dễ dàng đổi đời.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, giàu nhiệt huyết. Con giáp này luôn cầu tiến, theo đuổi sự hoàn hảo. Bản mệnh giữ tư tưởng tích cực, hướng thiện. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, tuổi Thìn vẫn cố gắng tin vào tương lai tươi sáng.

Tử vi dự báo rằng bước qua tháng 3, tài vận của người tuổi Thìn tăng vọt. Con giáp này cầu được ước thấy, làm gì cũng ra tiền. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định trước đó của tuổi Thìn đều có thể được hiện thực hóa. Người làm công ăn lương được giao nhiệm vụ quan trọng, có cơ hội thể hiện năng lực và được cấp trên coi trọng.

Bước sang tháng 3, tài lộc nở hoa: 3 con giáp ôm phú quý kim tiền, làm ăn thăng hạng, tiền của dồi dào, công danh rực rỡ - Ảnh 1

Người làm kinh doanh tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín, chốt được các thương vụ sinh lời lớn. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên túi tiền ngày một rủng rỉnh.

Tuổi Tý

Bước qua tháng 3, tuổi Tý cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó, thế nên là chú ý để giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé.

Bước sang tháng 3, tài lộc nở hoa: 3 con giáp ôm phú quý kim tiền, làm ăn thăng hạng, tiền của dồi dào, công danh rực rỡ - Ảnh 2

Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực kiên trì, đừng làm được chăng hay chớ mà có lần này rồi chẳng có lần sau nhé.

Với những bạn làm kinh doanh thì nên thận trọng trước khi quyết định 1 số vấn đề liên quan đến phương hướng phát triển và nhân sự nhé. Tiền bạc kiếm được nên có kế hoạch sử dụng, quay vòng vốn cho hợp lý. 

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ nếu chú tâm hơn một chút vào những việc mà mình đang làm. Bước qua tháng 3, may mắn bao nhiêu thì con giáp bản lĩnh này càng có nhiều cơ hội đổi đời bấy nhiêu.

Bước sang tháng 3, tài lộc nở hoa: 3 con giáp ôm phú quý kim tiền, làm ăn thăng hạng, tiền của dồi dào, công danh rực rỡ - Ảnh 3

Đặc biệt, nếu đang ấp ủ dự định buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì năm tới chính là thời cơ để Ngọ tự làm đại gia, tiền nhiều vô kể.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thánh Mẫu che chở, hóa hung thành cát, giữa tuần này (28/2 - 1/3), 3 tuổi có lộc làm ăn, tiểu nhân khó lòng hãm hại, tiền vẫn vô túi đều đều

Thánh Mẫu che chở, hóa hung thành cát, giữa tuần này (28/2 - 1/3), 3 tuổi có lộc làm ăn, tiểu nhân khó lòng hãm hại, tiền vẫn vô túi đều đều

Vào giữa tuần này (28/2 - 1/3), những con giáp sau đây sẽ có đôi chút khó khăn nhưng có ơn trên che chở nên đều thuận lợi vượt qua.

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