Thần tài gọi tên 3 con giáp may mắn nào vào tháng 9 phúc khí tràn đầy?

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 11:51

Vào tháng 9 này, các con giáp may mắn, phúc khí tràn đầy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp tài giỏi, cócon mắt nhìn xa trông rộng, có thể dự đoán được sự việc trong tương lai gần.

Trong công việc, con giáp này thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm. Họ là người dám nghĩ, dám làm, không dễ dàng gì bỏ cuộc dễ dàng. Người tuổi Thìn không dễ dàng gì để khó khăn quật ngã. Từ tháng 9, con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ nên tài vận của họ vượng hơn thấy rõ. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện phát huy tài năng.

Sự nghiệp của họ nhờ đó cũng dần nâng lên một tầm cao mới. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho một chuyến đi công tác trong tương lai gần. Nếu cố gắng, nỗ lực, con giáp này sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được Tam hợp che chở nên vận trình trong 3 tháng tới nhìn chung diễn ra suôn sẻ, luôn ở thế chủ động. Công việc của con giáp này có sự khởi sắc rõ rệt. Tuổi Dần được giao những nhiệm vụ quan trọng và thể hiện xuất sắc năng lực của bản thân.

Tài lộc của tuổi Dần trong thời gian tới cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Con giáp này có thể tranh thủ cơ hội thuận lợi để tăng thêm thu nhập từ những công việc tay trái.

Người làm kinh doanh có doanh có nguồn thu nhập ổn định dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn nhất định. Các nguồn hàng, nguồn khách vẫn tiếp tục duy trì ở trong tầm kiểm soát.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, họ thường rất giỏi giao tiếp và có khả năng thuyết phục người khác.

Người tuổi Tỵ hợp làm các công việc liên quan đến quản lý, kinh doanh... Mặc dù khi mới bắt đầu công việc, con giáp này gặp không ít khó khăn, va vấp nhưng họ không vì thế mà nản lòng nhụt chí.

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Trong tháng 9 tới đây, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng có giá trị cao.

Con giáp này cần chú ý hơn đến cách giao tiếp với khách hàng, đối tác. Đây cũng chính là điểm quan trọng giúp họ thành công trong sự nghiệp. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc, giữ vị trí cao hơn trong công việc. Con giáp tuổi Tỵ cố gắng hết sức, phát huy tiềm năng của bản thân từ đó đạt được thành công như mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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