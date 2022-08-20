Con giáp nào càng về già càng được hưởng lộc từ con cháu, hậu vận tràn đầy viên mãn?

Tuổi Mùi là con giáp hiền lành dễ bị tiểu nhân hãm hại thời còn trẻ nhưng vẫn bình tâm sống im lặng, bên trong thì mạnh mẽ, nghị lực. Bên dưới vẻ ngoài hiền lành, đức độ lại ẩn chứa một sức sống thanh cao, thoát tục. Tính cách của tuổi Mùi càng về già càng dễ gần, hào phóng, hòa đồng với mọi người và rất giỏi nắm bắt con người, hiếm khi làm mất lòng ai.

Những năm trẻ tuổi họ làm việc rất chăm chỉ, có năng lực mạnh mẽ, đầu óc linh hoạt, tài vận tốt, xung quanh còn có quý nhân phù trợ, hoàn thành rất tốt công việc và gặt hái được nhiều thành tích tốt, càng về già càng có lộc. Người tuổi Mùi rất nghiêm khắc và siêng năng trong công việc, dù bao nhiêu tuổi cũng có thể dựa vào năng lực của bản thân và sự may mắn để đạt đến một tầm cao nhất định, rất thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Là con giáp được hưởng lộc con cháu, về già con cái của Mùi đều học hành đến nơi đến chốn, bạn được hưởng phúc lộc của con cái trong những năm tháng nghỉ hưu, đặc biết là ở độ tuổi 55 trở lên. Con cháu bạn nên người, thành tài phần lớn là nhờ công lao dạy dỗ vất vả của bạn.

Tuổi Thìn



Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn trời sinh tố chất, tài năng hơn người. Họ mang số mệnh giàu sang, phú quý. Con giáp này giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý tiền bạc.

Tuy nhiên, đa phần con giáp này thường không xuất thân từ những gia đình giàu có, có sẵn nền tảng. Thành tựu của người tuổi Thìn đến từ chính nỗ lực của bản thân họ trong thời gian dài. Con giáp này phải chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn nhưng đến tuổi trung niên, về già thì họ sẽ bắt đầu hưởng phúc.

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, ngày một thành công trong công việc, tận hưởng cuộc sống sung túc khi về già.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sống nội tâm và không giỏi ăn nói, không giỏi nịnh bợ nhưng họ có tính kiên nhẫn và lập trường của riêng mình. Chỉ cần đủ tin tưởng thì dù khó khăn đến đâu Sửu cũng kiên trì theo đuổi tới cùng.

Từ khi sinh ra con giáp này đã có sức chịu đựng trên mức trung bình, nhiều người cho rằng họ quá cứng đầu và hoang tưởng, nhưng thực tế họ chỉ muốn kiên định với sự lựa chọn của mình.

Người tuổi Sửu có thể có một cuộc sống khó khăn trong những năm đầu, gia đình vất vả và gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nhưng họ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.

Ngay cả khi người khác từ bỏ, họ vẫn dũng cảm theo đuổi nó. Sau khi bước vào tuổi trung niên và về già, vận thế của Sửu ngày càng tốt hơn, phúc lộc lên dốc không ngừng, cuộc sống gia đình và công việc ngày càng suôn sẻ.

Hơn nữa, con cái của bạn hiếu thảo, ngoan ngoãn, càng lớn tuổi càng được hưởng phúc của con cháu. Có thể không giàu nứt vách như bao gia đình khác nhưng con cháu của bạn luôn luôn hết lòng vì ông bà cha mẹ, đi làm có tiền thường mua biếu cha mẹ đồ ăn ngon. Gia đình đầm ấm, vui vẻ, con cháu khỏe mạnh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.