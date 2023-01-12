Thần Tài ghé thăm đầu năm: 3 con giáp làm gì cũng suôn sẻ, vượng cả gia đình trở nên phát tài, gom hết tiền của thiên hạ về túi trong những ngày cuối tháng 12 Âm Lịch

Tâm linh - Tử vi 12/01/2023 16:29

Vào cuối tháng 12 Âm lịch, vận tài lộc của 3 con giáp này một bước lên hương, phất lên thấy rõ, làm tới đâu giàu tới đó.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được cục diện Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên vào cuối  tháng Chạp có nhiều điểm sáng đáng mừng. Mọi chuyện diễn ra theo hướng tích cực, mang đến niềm vui cho con giáp này.

Thần Tài ghé thăm đầu năm: 3 con giáp làm gì cũng suôn sẻ, vượng cả gia đình trở nên phát tài, gom hết tiền của thiên hạ về túi trong những ngày cuối tháng 12 Âm Lịch - Ảnh 1
Những ngày cuối tháng 12 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ mở ra một năm mới nhiều vận may, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Dậu có cát tinh Thiên Ấn che chở nên vận trình suôn sẻ. Bản mệnh có thể hoàn thành những nhiệm vụ còn đang dang dở, học thêm nhiều kinh nghiệm, làm tiền đề vững chắc cho tương lai.

Tài chính của tuổi Dậu ở thời điểm này khá dư dả. Bản mệnh có cả nguồn thu từ công việc chính lẫn nghề tay trái nên túi tiền rủng rỉnh. Dịp cuối năm, tuổi Dậu có thể lo cho gia đình một cái Tết ấm no. Dù vậy, bản mệnh cũng cần phải chú ý quản lý tài chính, tránh tiêu tiền lãng phí.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất thông minh và giỏi đối nhân xử thế. Họ được mọi người yêu mến cả trong và ngoài công sở.

Con giáp này cũng có nhiều cơ hội nên sẽ tích cực thể hiện bản thân, được mọi người đánh giá cao. Thời gian tới, người tuổi Tý có thể đạt được thành tựu đáng kể, vượt qua khó khăn, đẩy lùi vận hạnh.

Vào những ngày cuối tháng 12 Âm Lịch, con giáp tuổi Tý sẽ có được bước ngoặt lớn, là nút thắt then chốt trong cuộc đời họ.

Kể từ ngày này trở đi, những người tuổi này sẽ xua đi nhiều điều xui xẻo, mở ra một không gian phát triển tốt đẹp hơn, quý nhân lần lượt xuất hiện và trao cho họ những cơ hội phát triển tốt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Nhìn chung, họ là người hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Trong năm nay, sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn bị chững lại. Công việc của họ đạt hiệu quả không cao và dường như đang thiếu ý tưởng. Vào cuối tháng 12 Âm lịch, sự nghiệp của con giáp này có phần khởi sắc.

Thần Tài ghé thăm đầu năm: 3 con giáp làm gì cũng suôn sẻ, vượng cả gia đình trở nên phát tài, gom hết tiền của thiên hạ về túi trong những ngày cuối tháng 12 Âm Lịch - Ảnh 2
Vào cuối tháng 12 Âm Lịch, những người thuộc 3 con giáp này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của con giáp tuổi Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Công việc kinh doanh của họ tiến triển thuận lợi. Người tuổi này tìm được nguồn hàng tốt, đối tác tin cậy, lãi mẹ đẻ lãi con.

Với người kinh doanh, buôn bán, họ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những khoản thua lỗ trước đó. Không những thế, họ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, có thể mở rộng được mạng lưới kinh doanh. Con giáp này thu về nhiều lợi nhuận, tiền bạc đầy tay, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tử vi trong tháng 1 âm lịch này, những người thuộc 3 tuổi này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

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