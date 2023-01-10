Cầu được ước thấy: 3 con giáp chính thức thoát khỏi cảnh nghèo túng, may mắn suốt cả tuần, ngày nào cũng có lộc về tay trong tuần này (9/1-15/1)

Người tuổi Mùi có thể rơi vào cảnh bị cô lập trong tuần này, song bạn không vì thế mà bi quan. Ngược lại, bạn dựa vào năng lực của chính mình để khẳng định bản thân, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo.

Xem tử vi tuần mới từ 9 - 15/1 của 12 con giáp, Đại Hao là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Vì thế, hãy có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này, người khác, nhất là khi bạn chưa dư dả.

Phương diện tài chính chưa có nhiều biến động, nhiều kế hoạch bạn đặt ra chưa thể thu về khoản lời lãi khả quan như dự kiến. Tuy nhiên, bạn đừng nên vì thế mà bỏ cuộc. Hãy thử đánh giá xem mình có sai lầm ở đâu không để tìm cách khắc phục kịp thời.

Phương diện tình cảm lại có nhiều khởi sắc. Người độc thân đã bước qua được những ám ảnh quá khứ và sẵn lòng dành cho người khác cơ hội hiểu biết sâu hơn về mình. Rất nhanh thôi, bạn sẽ tìm ra người phù hợp với mình.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 9/1 đến 15/1/2023, tuổi Thìn đón nhiều tin vui ở nhiều phương diện. Ngay từ đầu tuần bản mệnh nên cố gắng bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo hết mình cho công việc, như vậy có thể thiết lập một bước đi dài trong sự nghiệp cá nhân.

Hơn nữa, sau những nỗ lực, tuổi Thìn còn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Công việc tiến triển thuận lợi tất nhiên sẽ kéo theo thu nhập tăng tiến. Quan lộ và tài lộc của bản mệnh rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa khi đang được tạo lợi thế.

Tài vận tuần này của những người theo nghiệp kinh doanh cũng vô cùng hanh thông. Phần lớn nhờ bản thân tuổi Thìn rất nhạy bén với thời cuộc và cơ hội, nên bản mệnh có khả năng đón đầu các cơ hội, vượt lên trên đối thủ cạnh tranh. Đừng bỏ lỡ cơ hội để cải thiện cả nguồn thu chính lẫn nguồn thu phụ của mình.

Vận trình tình cảm của những cặp đôi khá thuận. Mối quan hệ đôi lứa và vợ chồng không có gì phải phàn nàn. Nhưng người độc thân sẽ phải lo lắng một chút bởi dù có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Vậy nên, tốt nhất là bản mệnh nên tiếp tục tập trung hoàn thiện bản thân.

Tuổi Tuất

Công việc suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận được cải thiện, những khó khăn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Con giáp may mắn có khả năng gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối tìm ra hướng đi mới, giúp cuộc sống sắp tới có nhiều khởi sắc.

Đây là 3 con giáp không những được Thần Tài phù hộ, còn được Quý Nhân giúp đỡ trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Bước sang năm 2023, sự nghiệp và nhân duyên của tuổi Tuất sẽ có thay đổi tích cực, tin vui đang ở phía trước, chỉ cần đi đến là bắt gặp.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!