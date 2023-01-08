Đâu là những con giáp bước vào thời kỷ hoàng kim, chạm đến đỉnh cao của sự giàu có, vận đỏ bủa vây, đi sang Đông gặp Thần Tài, đi sang Tây gặp quý nhân trong 2 ngày cuối tuần (7/1 - 8/1)

2 ngày cuối tuần Ngọ được Chính Tài chiếu mệnh nên gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực, đề xuất khen thưởng tăng lương trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm cũng thuận lợi, thời gian này đối với người độc thân sẽ có nhiều đối tượng ưng ý và may mắn thay Ngọ cũng đang để ý đến bản mệnh. Người đã yên bề gia thất thời gian tới diễn ra ổn thỏa, vợ chồng ít xảy ra cãi vã.

Với người làm ăn, Ngọ là người chắc chắn, thận trọng nhưng đôi khi còn rụt rè, do dự khi đứng trước các cơ hội. Thời gian này Ngọ cần mạnh dạn và tỏ ra quyết đoán hơn trong các quyết định bởi cơ hội đổi đời thường chỉ đến 1 lần với 1 đời người.

Tuổi Mão

Mão vốn thông minh, tài giỏi lại có tinh thần cầu tiến. So với những con giáp khác, con giáp này không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách. Khoảng thời gian trước, tuổi Mão gặp không ít trở ngại trong công việc. Tuy nhiên, những vấn đề khúc mắc dần được giải quyết.

Thời gian này, tuổi Mão có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Thần Tài chiếu cố, Mão có thể vượt qua các khó khăn một cách dễ dàng. Con giáp này có thể thu được nhiều thành quả, túi tiền ngày mộ rủng rỉnh hơn.

Tuổi Hợi

Vận may về tài lộc cũng sẽ mỉm cười với người tuổi Hợi trong dịp cuối tuần này. Điềm báo phát tài hiện lên khá rõ, bản mệnh thu tiền vàng đầy tay, chẳng lo túng thiếu.

Con giáp này may mắn chọn được đối tác tốt nên tài lộc cứ thế sinh sôi nảy nở. Nhân cơ hội này bạn nên đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh, buôn bán sẽ rất thích hợp.

Tử vi dự báo rằng trong hai ngày cuối tuần này (7/1 - 8/1), con giáp này có vận trình tài lộc vượng phát, làm ăn thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung các nguồn thu của bạn vô cùng dồi dào, mặc dù phải bỏ ra nhiều công sức, tiền bạc nhưng kết quả thu lại được rất xứng đáng.

Mọi khó khăn, thử thách tạm thời được con giáp này giải quyết ổn thoả. Nhưng cơ hội để tạo ra sự đột phá là không nhiều, bạn vẫn cần thận trọng, tiến hành từng bước một, chậm mà chắc thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

Tuổi Sửu

Xem tử vi cuối tuần, tuổi Sửu là con giáp đầu tiên đón lộc ầm ầm nhờ được Thần Tài dành trọn ưu ái ban cho vô số cơ hội, giúp bản mệnh thực hiện kế hoạch kiếm tiền làm giàu cho bản thân.

Với những người làm ăn kinh doanh diễn ra thuận lợi, suôn sẻ chỉ cần biết tận dụng cơ hội trời ban thì việc thu về tay khoản tiền khổng lồ trước Tết Nguyên Đán là việc hết sức dễ dàng. Đặc biệt, đây là thời điểm tốt đẹp để bản mệnh phát huy vai trò trong tập thể.

Cơ hội không phải lúc nào cũng may mắn, vượng nở như lúc này. Tại sao không nhân lúc này đầu tư thêm một lĩnh vực mới mẻ, khả năng cao sẽ thu về tay khoản lợi nhuận ưng ý. Những chú Trâu nên dồn toàn bộ sức lực khai phá tất cả tiềm năng còn chưa được khám phá của bản thân.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!