Hôm nay (5/1): 3 con giáp xoá bỏ mọi muộn phiền, vận may đến liên tục, ước gì được nấy, làm một ngày hôm nay đủ ăn cả tháng

Chính tài chỉ cho con giáp tuổi Tị cách kiếm tiền khôn ngoan, bền vững. Ngoài ra, có những người còn có thể nhận được tin tốt liên quan đến thu nhập, tiền thưởng.

Có thể bạn đang lơ là với kế hoạch tài chính cuối năm nghĩ rằng mình sẽ được thưởng một khoản tiền hậu hĩnh, thế nhưng hãy nhìn thẳng vào khó khăn mà thị trường kinh tế đang gây ra để việc chuẩn bị mua sắm Tết cũng phải cân nhắc hơn bạn nhé.

Ảnh hưởng của Tương xung nên có thể vì xung đột lợi ích mà con giáp tuổi Tị không thể thực hiện một số kế hoạch đang dang dở. Có thể bạn muốn bỏ cuộc tuy nhiên khi giải quyết được một số khó khăn, khúc mắc thì mọi chuyện lại suôn sẻ trở lại ngay thôi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 82 , 65 , 62

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 5/1/2023 hôm nay, tuổi Tý làm việc gì cũng thuận lợi. Con giáp này cảm thấy hào hứng khi bắt tay vào nhiệm vụ, bất kể đấy là những lĩnh vực mới mẻ mà bản mệnh chưa từng được tiếp xúc bao giờ.

May mắn hơn, tuổi Tý còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể truyền dạy cho bản mệnh những kiến thức và kinh nghiệm quý giá, vì thế hãy luôn khiêm tốn lắng nghe, có thể bản mệnh sẽ tìm ra hướng đi mới cho tương lai.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi...

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 33 , 66 , 99

Tuổi Ngọ

Ngày 5/1/2023 hôm nay đem tới vận may tài lộc cho tuổi Ngọ. Con giáp này có thể phát tài dựa vào sự may mắn. Tuy nhiên, bản mệnh cần có cách sử dụng đồng tiền từ trên trời rơi xuống một cách đúng đắn, chớ nên tiêu xài một cách hoang phí.

Thầy tử vi dự đoán 3 con giáp này sẽ trúng đậm trong ngày hôm nay, đổi đời giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Những người chăm chỉ với các công việc làm thêm cũng sẽ nhận được một khoản tương xứng với công sức đã bỏ ra. Con giáp này tìm thấy động lực cho mỗi việc mình làm và ngày càng cố gắng hơn nữa. Tương lai bản mệnh sẽ vô cùng sung túc.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 40 , 21 , 63

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!