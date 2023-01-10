Đúng 17H30 hôm nay (10/1): 3 con giáp được Thần May Mắn phò trợ, làm đến đâu giàu đến đó, phất lên không ai cản nổi, ăn Tết linh đình nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 13:43

Hôm nay (10/1/2023), vận trình tài lộc của 3 con giáp này sẽ tăng tiến, nhận được nhiều tin tức tốt về tài chính.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, thứ Ba ngày 10/1/2023 hôm nay, các mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ mang đến cho tuổi Tý một ngày suôn sẻ. Con giáp này luôn biết cách khiến cho không khí của cuộc nói chuyện vui tươi và thoải mái hơn. Đây chính là sức hút khó cưỡng của bản mệnh.

Đúng 17H30 hôm nay (10/1): 3 con giáp được Thần May Mắn phò trợ, làm đến đâu giàu đến đó, phất lên không ai cản nổi, ăn Tết linh đình nhất vùng - Ảnh 1
Đây chính là 3 con giáp may mắn nhất hom nay, làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng hốt tiền về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới còn mang điềm báo tài lộc đang đến rất gần với tuổi Tý, kinh doanh làm ăn có lợi, các kế hoạch đều diễn ra theo dự kiến nên mang về nguồn lợi nhuận lớn. Nhìn chung con giáp này không phải lo lắng gì chuyện tiền bạc.

Cát khí cũng giúp những người cô đơn sớm tìm thấy được nửa kia lý tưởng của mình. Mối quan hệ được phát triển từ tình bạn cho đến tình yêu, vì thế nên đôi bên có được sự thấu hiểu nhất định. Khi hai tâm hồn cùng đồng điệu, cùng chung sở thích sẽ khiến tình yêu sẽ nhanh chóng thăng hoa.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 29 , 58 , 75

Tuổi Tỵ

Vào thứ ba (10/1/2023) hôm nay, đường tài lộc của tuổi Tỵ vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Tỵ trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân Tuổi Tỵ không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 78 , 57 , 30

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn may mắn. Người tuổi này thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, bạn còn khá chủ động trong việc giúp đỡ mọi người nên nhận được đánh giá cao từ đồng nghiệp và cấp trên.

Đúng 17H30 hôm nay (10/1): 3 con giáp được Thần May Mắn phò trợ, làm đến đâu giàu đến đó, phất lên không ai cản nổi, ăn Tết linh đình nhất vùng - Ảnh 2
3 con giáp này hôm nay sẽ đổi đời giàu sang phú quý, đại cát đại lợi, vạn sự như ý. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tăng tiến. Người này nhận được tin tức tốt về tài chính. Bạn nhận được một khoản thu mới từ công việc chính thức, đó có thể là tiền tăng lương hay một khoản thưởng nho nhỏ vì đã có thành tích vượt trội trong tháng.

Vận trình tình duyên không được vui vẻ. Ngũ hành xung khắc có thể gây cho bạn và người ấy nhiều hiểu lầm, tranh cãi. Hai bạn không ai chịu nói ra những cảm xúc của mình nên khiến cho vấn đề càng trở nên khó giải quyết.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 28 , 84 , 54

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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