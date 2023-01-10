Đã tìm ra những con giáp khai xuân, đón lộc, vận đỏ dát khắp người, may mắn đủ đường, tiền tài no đủ trong tháng 1 Âm Lịch

Vào tháng 1 Âm Lịch, nguyệt mệnh Quan Đới cho thấy sự độc lập nhất định mà tuổi Sửu cần tự xây dựng cho mình lúc này bắt đầu mang lại hiệu quả, nhất là những ai đang làm lĩnh vực liên quan đến sáng tạo.

Chính Tài ghé thăm mang lại tin vui liên quan tới tài chính mà bạn mong đợi bao lâu nay. Thu nhập đang có dấu hiệu đi lên, bạn có thể thu được một khoản tiền lời đáng kể từ việc đầu tư.

Thời gian này những ai đang tìm việc muốn tìm những công việc có mức độ tự do cao.

Tử vi trong tháng 1 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, làm gì cũng có quý nhân trợ giúp thành công hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng trở nên hòa hợp hơn bao giờ hết, người đang yêu sẽ rất sẵn lòng gắn bó và dựa dẫm vào nửa kia nhiều hơn. Những ai đang độc thân đã vui vẻ mở lòng đón nhận những cơ hội mới.

Nên chú ý hơn tới thực phẩm hằng ngày, chọn món ăn phù hợp, không nên tham lam ăn quá nhiều.

Thời điểm lạnh giá là lúc cần chú ý giữ gìn sức khỏe, luôn cố gắng giữ ấm cơ thể, nhất là phần đầu, ngực, hai bàn tay, chân. Không nên đi ra ngoài quá thường xuyên kẻo bạn dễ bị ốm.

Tuổi Thân

Tháng 1 Âm Lịch người tuổi Thân mở ra vận may mới, mọi việc suôn sẻ, tài lộc phát triển thuận lợi.

Về sự nghiệp, vận may tháng này rất mạnh mẽ do có Quý nhân đáo đến tương trợ - bản mệnh có thể nhận được vị trí và mức lương lý tưởng với sự giúp đỡ của Quý nhân.

Về tài lộc, công việc làm ăn phát triển, mức độ khả quan tăng lên, của cải một phần cũng được đền đáp - nhưng không nên đầu tư mạo hiểm kẻo bị phá tài.

Về các mối quan hệ, dù độc thân hay đã kết hôn, cuộc sống lãng mạn đều đầy màu sắc và hạnh phúc êm ấm.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Tuất tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Tử vi vào tháng 1 Âm Lịch dự đoán, 3 con giáp này sẽ khởi động năm mới như ý, vận đỏ khắp người. Ảnh minh họa: Internet

Trong tính cách tuổi Tuất những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Tử vi trong tháng 1 âm lịch này, những người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Bắt đầu từ 10/7 mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Thân sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!