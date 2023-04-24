Thần Tài điểm tiếng "ting ting" vào 2 ngày (25 và 26/4): 3 con giáp tình-tiền vượng phát, vươn lên đón lộc tiền vàng, nắm chắc trong tay khối tài sản lớn, tài lộc hanh thông, vận trình dát vàng

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 12:15

Bắt đầu vào 2 ngày này, 3 con giáp làm ăn như diều gặp gió, trúng số độc đắc, dù không giàu cũng có thể làm giàu.

 

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu từ khung giờ này tài lộc hanh thông, vạn sự như ý, được Thần Tài chiếu cố, công việc hanh thông, tiến triển nhanh chóng, quý nhân bí mật giúp đỡ. Những người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, làm giàu không chỉ thay đổi hoàn cảnh nghèo khó mà còn có cơ hội vươn lên dẫn đầu!

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Chuyện tình cảm thì đôi bên đã hòa hợp với nhau. Trải qua khó khăn, bạn nhận ra ai là người luôn quan tâm và chăm sóc mình, từ đó quyết định dành cho đối phương một tình cảm tương tự.

Thần Tài điểm tiếng 'ting ting' vào 2 ngày (25 và 26/4): 3 con giáp tình-tiền vượng phát, vươn lên đón lộc tiền vàng, nắm chắc trong tay khối tài sản lớn, tài lộc hanh thông, vận trình dát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp từ khung giờ này, bởi mọi việc đều diễn ra ổn định. Bạn không cần phải lo lắng về quá nhiều thứ diễn ra xung quanh mình, và như vậy là quá đủ để bắt đầu một năm mới thuận lợi rồi. Với kinh nghiệm của mình, bản mệnh hoàn toàn có đủ khả năng để kiểm soát tình hình, đồng thời là người cẩn trọng nên thấu tỏ mọi sự việc, tìm cách điều chỉnh kịp thời nếu có việc gì không đi đúng hướng.

Các mối quan hệ của con giáp tuổi Sửu khởi sắc, trong giao tiếp xã hội và tinh thần của bạn chính là thỏi nam châm thu hút người khác. Bạn khiến người khác nhớ đến mình và thật khó để cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh bạn. Bách Việt chủ đào hoa mở ra vô vàn cơ hội tốt cho những ai đang độc thân, nhất là ai thầm thường trộm nhớ người nào thì hãy bật đèn xanh, bạn có thể sẽ nên duyên trong thời gian này đấy.

Thần Tài điểm tiếng 'ting ting' vào 2 ngày (25 và 26/4): 3 con giáp tình-tiền vượng phát, vươn lên đón lộc tiền vàng, nắm chắc trong tay khối tài sản lớn, tài lộc hanh thông, vận trình dát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách của những người tuổi Mùi rất tốt, nhân hậu, luôn có cái nhìn sáng suốt và chính xác. Những phán đoán và lựa chọn họ đưa ra thường không làm bản thân và những người xung quanh thất vọng.

Con giáp này luôn để ý đến cảm xúc của người khác, không làm ai mếch lòng. Vì vậy họ sẽ được nhiều người yêu quý, và có được sự giúp đỡ của các quý nhân. Từ khung giờ này, con giáp tuổi Mùi sẽ thu được rất nhiều. Họ cũng có thể có được không gian phát triển tích cực trong và ngoài sự nghiệp.

Người tuổi này sẽ gặp được quý nhân, được cung cấp nguồn lực tốt hơn để phát triển. Con giáp này khám phá những cơ hội mới và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn đáng kể. Mùa đông đến có nghĩa là những ngày tốt đẹp của con giáp tuổi Mùi sẽ không còn quá xa.

Thần Tài điểm tiếng 'ting ting' vào 2 ngày (25 và 26/4): 3 con giáp tình-tiền vượng phát, vươn lên đón lộc tiền vàng, nắm chắc trong tay khối tài sản lớn, tài lộc hanh thông, vận trình dát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Tài Tinh gửi Lộc vào đúng 2 ngày (24 và 25/4): May Mắn xuất hiện điểm sáng vận trình 3 con giáp, từ nay công danh phất lên, phúc đức hưởng mãi không hết

Tài Tinh gửi Lộc vào đúng 2 ngày (24 và 25/4): May Mắn xuất hiện điểm sáng vận trình 3 con giáp, từ nay công danh phất lên, phúc đức hưởng mãi không hết

Tử vi nói rằng những con giáp này có vận trình hanh thông, làm gì cũng gặp may mắn, được Thần Tài theo gót, tài lộc rủng rỉnh, không lo thiếu tiền, túi tiền lúc căng phồng dày cộm.

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