Thần Tài chấm sổ gọi tên, 3 tháng nữa MAY MẮN rợp trời, 3 con giáp hút trọn PHÚC KHÍ, sự nghiệp ngày càng VƯỢNG

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 14:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 tháng nữa, 3 con giáp may mắn nhận được phúc khí trời ban, sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc.

Tuổi Tý

Con giáp này vốn thông minh, nhanh nhẹn và có chính kiến. Họ cũng có khả năng sáng tạo tốt. Trong bất cứ chuyện gì con giáp này cũng cẩn thận, chu đáo, biết lên kế hoạch. Chính vì vậy mà nếu gặp khó khăn họ cũng có phương án xử lý hiệu quả.

Đúng 3 tháng nữa, con giáp may mắn này có thể đạt được những điều mà mình muốn. Thời điểm này Tý không cần quá sốt ruột. Hãy cứ kiên định với con đường mình đã chọn. Dần dần Tý sẽ tìm ra hướng phát triển cho sự nghiệp của mình và vận mệnh ngày càng thêm thịnh vượng.

con giap may man 1
Dần dần Tý sẽ tìm ra hướng phát triển cho sự nghiệp của mình và vận mệnh ngày càng thêm thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi từ khi sinh ra đã có phúc khí vây quanh. Họ có số mệnh đại phú đại quý. Bản thân Hợi có vận mệnh tốt, đồng thời họ cũng đem tới may mắn cho những người xung quanh. Nhờ vậy mà gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.

Nhờ có phúc khí trời ban mà 3 tháng tới, con đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông thuận lợi. Cả đời chẳng lúc nào phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc. Khi nào gặp khó khăn cũng có thể an toàn thoái lui nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè.

con giap may man 2
Nhờ có phúc khí trời ban mà 3 tháng tới, con đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ trời sinh vận trình tốt đẹp nên người tuổi Thìn có được quý nhân chỉ lối dẫn đường. Vì vậy mà bước đường thăng tiến về công danh sự nghiệp được thuận lợi hơn. Thìn sớm tìm được đúng hướng phát triển của mình, tiết kiệm được thời gian và sức lực, không phải tốn công vất vả đi đường vòng.

Đặc biệt, 3 tháng tới đây, con giáp may mắn này có thể đạt được đến đỉnh cao cuộc đời. Chẳng những tài lộc bùng nổ mà còn có thể trở thành người đại phú đại quý, giàu sang khó ai sánh bằng.

con giap may man 3
Thìn sớm tìm được đúng hướng phát triển của mình, tiết kiệm được thời gian và sức lực, không phải tốn công vất vả đi đường vòng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

'Cung hỷ, cung hỷ', sổ VÀNG đã điểm, 3 con giáp bước vào đại vận, kiếm tiền mệt nghỉ trong 2 năm tới, tha hồ ăn sung mặc sướng

'Cung hỷ, cung hỷ', sổ VÀNG đã điểm, 3 con giáp bước vào đại vận, kiếm tiền mệt nghỉ trong 2 năm tới, tha hồ ăn sung mặc sướng

2 năm tới, thần Tài gọi tên 3 con giáp may mắn kiếm tiền mệt nghỉ, sự nghiệp lên hương bất ngờ, tha hồ sống sung sướng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi hàng ngày tâm linh tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường