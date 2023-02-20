'Thần Tài báo mộng trong đêm' vào đúng buổi tối 23h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp không trúng số cũng vượng phát trong chuyện làm ăn, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có đó, sự nghiệp phất như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 14:59

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp này sẽ gặp vô vàng may mắn, vạn sự hanh thông, tình tiền khởi sắc.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi trong thời gian này Chính Quan xuất hiện trong tử vi của tuổi Dần giúp công việc của bạn vẫn tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh là người có trách nhiệm với việc mình làm, không vì khó khăn, trở ngại trước mắt mà bỏ cuộc, vì vậy công việc luôn được hoàn thành đúng tiến độ.

Tài lộc trong ngày cũng khá ổn định, tuổi này không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Song lúc nào bạn cũng phải nhớ lấy tích lũy làm đầu, để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé.

'Thần Tài báo mộng trong đêm' vào đúng buổi tối 23h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp không trúng số cũng vượng phát trong chuyện làm ăn, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có đó, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của những chú Hổ được như ý. Tình cảm vợ chồng hỏa thuận, cả hai thấu hiểu lẫn nhau, biết quan tâm và chia sẻ gánh nặng cùng nhau.

Tuổi Thìn

Trong thời gian này, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn có khả năng nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng, chính vì vậy mà bạn phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn.

Khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình, bạn hãy chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Bây giờ bạn giúp đỡ người ta thì đến lúc khác sẽ được người ta giúp đỡ lại.

'Thần Tài báo mộng trong đêm' vào đúng buổi tối 23h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp không trúng số cũng vượng phát trong chuyện làm ăn, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có đó, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng bản mệnh yêu thương lẫn nhau, tình cảm hài hòa, đôi bên càng gần gũi thâu hiểu cho nhau, nhờ đó mà gia đình hòa thuận, ấm êm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được cát tinh che chở nên mọi việc trong thời gian này không có gì phải lo lắng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có quý nhân đồng hành, giúp bạn vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình.

'Thần Tài báo mộng trong đêm' vào đúng buổi tối 23h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp không trúng số cũng vượng phát trong chuyện làm ăn, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có đó, sự nghiệp phất như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù đang có lợi thế nhưng con giáp may mắn tuần này vẫn không quên cố gắng và kiên trì với những mục tiêu đặt ra, từ đó nhanh chóng đạt được thành quả đáng mừng.

Phương diện tài lộc có một vài điểm sáng, đầu tư kinh doanh bước đầu có lãi. Lợi nhuận tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng lên, tích tiểu thành đại, bạn hài lòng với hiện tại và hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Trong thời gian này, vận trình tình cảm của tuổi Sửu vẫn ổn định, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Con giáp này và đối phương nên làm mới bầu không khí bằng những buổi hẹn hò lãng mạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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