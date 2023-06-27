Thần Phật che chở 3 con giáp đúng buổi trưa ngày 28/6: Hút cạn lộc trời, gom sạch phúc đức, phát tài phát lộc, gia đạo ngày càng hưng thịnh sung túc

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 14:27

Điểm danh 3 con giáp gặp nhiều điều may trong sự nghiệp vào thời điểm này.

 

Tuổi Dậu

Có thể nói đây là thời gian thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc. Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy. Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Thần Phật che chở 3 con giáp đúng buổi trưa ngày 28/6: Hút cạn lộc trời, gom sạch phúc đức, phát tài phát lộc, gia đạo ngày càng hưng thịnh sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ được dự báo gặp quý nhân, làm gì cũng đạt kết quả mỹ mãn. Con giáp này biết được những ưu điểm của mình và tìm cách phát huy khả năng ở mức cao nhất có thể để không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến.

Chẳng những vậy, niềm vui còn tới với Ngọ khi tài lộc ào ào đổ về túi. Bản mệnh vô cùng phấn khởi nhìn nguồn tài chính của mình ngày càng dồi dào hơn. Người làm kinh doanh thu về nhiều lợi nhuận khi các đơn hàng, khách hàng tấp nập. Việc làm ăn càng ngày càng suôn sẻ, tiền bạc chi tiêu thoải mái.

Thần Phật che chở 3 con giáp đúng buổi trưa ngày 28/6: Hút cạn lộc trời, gom sạch phúc đức, phát tài phát lộc, gia đạo ngày càng hưng thịnh sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

So với mọi người trong ngày hôm nay thì đúng 6h ngày 13/11, con giáp tuổi Tị đã rất may mắn về khía cạnh tiền bạc rồi đấy. Thế nhưng đừng có tham lam mà cố vơ thêm về mình để cho bằng những người đã nỗ lực hơn bạn suốt nhiều năm qua.

Thần Phật che chở 3 con giáp đúng buổi trưa ngày 28/6: Hút cạn lộc trời, gom sạch phúc đức, phát tài phát lộc, gia đạo ngày càng hưng thịnh sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, dù đang nắm trong tay khá nhiều tiền nhưng chớ vội khoe khoang kẻo có kẻ xấu đang cố tình tiếp cận bạn để trục lợi. Với những món đầu tư mập mờ, người giới thiệu còn không hiểu rõ thì bản mệnh nên nhất định tránh xa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Dự đoán từ sau 0h ngày 28/6: 3 con giáp 'ấm túi' cuối tuần, BẠC VÀNG phủ phê, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc

Dự đoán từ sau 0h ngày 28/6: 3 con giáp 'ấm túi' cuối tuần, BẠC VÀNG phủ phê, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc

Tử vi dự đoán có 3 con giáp thuận lợi đủ đường, tình duyên vượng phát từ sau khung giờ này.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 28/6 tu vi ngay 27/6 tu vi ngay 29/6

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay