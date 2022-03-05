Thần may mắn gõ cửa, 3 con giáp "rồng bay lên", trở nên giàu có, sự nghiệp thăng tiến phát hờn sau ngày 10/3

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 22:57

Đường tài lộc của con giáp may mắn trong thời gian này vẫn ổn định, nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng giúp bạn trang trải cuộc sống mà không lo thiếu hụt.

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán sau ngày 10/3, người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn hơn, họ là người nhân hậu, tốt bụng, biết cách quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân nên sẽ tiếp tục được quý nhân phù trợ, không xuống dốc. họ thực sự ngẩng cao đầu, kiếm được rất nhiều tiền, cả tháng này càng ngày càng vượng, trong lĩnh vực kinh doanh tuy vẫn có một số cạm bẫy cần tránh, nhưng họ sẽ không rơi vào đáy vực. thu nhập không ngừng được cải thiện, tôi tin rằng cả tháng 2 âm lịch họ sẽ có sự thăng tiến và tiến bộ vượt bậc, công việc làm ăn của gia đình như đèn đỏ.

Phương diện công danh sự nghiệp trong sau ngày 10/3 bản mệnh có thể gặp đôi chút rắc rối khi chưa đủ tập trung, nhưng khi vào guồng, bạn lấy lại nhịp độ khá nhanh và giải quyết được hầu hết các hạng mục tồn đọng, dành thời gian cho những kế hoạch mới.

Đường tài lộc của con giáp may mắn trong thời gian này vẫn ổn định, nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng giúp bạn trang trải cuộc sống mà không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, nếu có ý định đầu tư thì không nên mạo hiểm, phải tính toán kĩ mọi phương diện trước khi tiến hành.

Tuổi Mùi

Người tuổi Kỷ Mùi cũng là người thông minh, lý trí luôn tỉnh táo. Người tuổi này luôn sáng suốt khi đưa ra những lựa chọn.

Thần may mắn gõ cửa, 3 con giáp 'rồng bay lên', trở nên giàu có, sự nghiệp thăng tiến phát hờn sau ngày 10/3 - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, sau ngày 10/3 là thời điểm may mắn dành cho tuổi Mùi, bởi cung tài lộc lúc này sẽ nở rộ, cơ hội để họ giàu có cũng sẽ kéo đến. Lúc này, dù làm công ăn lương hay làm tự do thì thu nhập cũng có nhiều cải thiện. Nếu ai đang ấp ủ chuyện kinh doanh, đầu tư thì đây chính là thời điểm tốt vì lợi nhuận nhận về có thể sẽ gấp 5, gấp 10 lần.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người có tính cách khiêm tốn, lý trí và năng động hơn, luôn phải chuẩn bị tinh thần trước khi người khác bắt đầu hành động, do đó, thành tích trong sự nghiệp và kinh doanh của họ sẽ không tệ, họ có thể đánh bại người khác và tìm ra quy tắc ngay khi có thể.

Tử vi 10 ngày tới dự đoán họ có thể nếm trải mùi vị phú quý, bởi trong tháng này tài lộc rất tốt, vận may cũng rất mạnh, mức thu nhập tăng cao, có thể đứng trên sự nghiệp và có Quý nhân, tài khí tốt hơn, kiếm tiền lớn mới có bước tiến vững chắc, tháng 2 âm lịch năm nay họ mới thực sự ngẩng cao đầu.

Ngoài ra, họ có thể nhận được sự hỗ trợ của các mối quan hệ và họ có thể nhận ra vận may của mình càng sớm càng tốt, mức thu nhập không thấp và chất lượng cuộc sống không bị giảm sút.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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