Thần Đồng tiên tri dự đoán "trúng phóc" 99% vào 3 ngày tới (28/10 - 30/10): 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, ban cho cuộc sống giàu sang, trúng số độc đắc có ngay bạc tỷ, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 12:25

"Tài lộc đầy nhà, tiền vô như nước" là cụm từ chỉ 3 con giáp sau đây vào 3 ngày tới. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Mão

3 ngày tới, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên càng về sau thì sự hỗ trợ này càng chứng tỏ được hiệu quả và góp phần đáng kể vào thành công của họ, dù cho họ có làm về đầu tư, kinh doanh hay các ngành nghề khác.

Tử vi học có nói, 3 ngày tới sẽ là thời kỳ may mắn và thịnh vượng nhất của người tuổi Mão, mọi chuyện trong cuộc sống của họ không những suôn sẻ, hanh thông, mà tiền bạc cũng dễ kiếm, giúp họ có một cái Tết vô cùng sung túc, dư dả. 

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tuổi Mão biết kiểm soát lời nói và hành động của mình, tránh xa các mâu thuẫn, thị phi, chỉ tập trung vào công việc của mình thì họ sẽ còn gặt hái được thêm nhiều thành tựu nữa.

Thần Đồng tiên tri dự đoán 'trúng phóc' 99% vào 3 ngày tới (28/10 - 30/10): 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, ban cho cuộc sống giàu sang, trúng số độc đắc có ngay bạc tỷ, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Tử vi học có nói, 3 ngày tới sẽ là thời kỳ may mắn và thịnh vượng nhất của người tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Những người tuổi hổ cũng có vượng khí và gặp nhiều may mắn trong 3 ngày này. Sinh ra đã có lý tưởng sống, làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu nên người tuổi Dần không sớm thì muộn sẽ thành công.

Trong thực tế, những người tuổi Dần bị đánh giá là cảm tính, không lý trí và điều này đôi khi khiến họ bị vuột mất vận may. Nhưng trong 3 ngày này, các chú hổ sẽ trở nên điềm đạm, bình tĩnh hơn. Ngoài ra, họ còn có thêm quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Nhìn chung, trong 3 ngày tới, nếu là người làm công ăn lương thì tuổi Dần sẽ có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Còn nếu buôn bán, bạn sẽ chốt đơn ầm ầm.

Thần Đồng tiên tri dự đoán 'trúng phóc' 99% vào 3 ngày tới (28/10 - 30/10): 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, ban cho cuộc sống giàu sang, trúng số độc đắc có ngay bạc tỷ, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Những người tuổi hổ cũng có vượng khí và gặp nhiều may mắn trong 3 ngày này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

So với các con giáp ở trên, tuổi Tỵ có thể không phải là người liều lĩnh, độc lập hay kiên cường nhất, thế nhưng bản lĩnh của họ khi xảy ra chuyện lại xứng đáng đứng đầu. Theo các chuyên gia phong thủy, càng khó khăn thì người tuổi Tỵ lại càng điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề.

Chính cái đầu lạnh như băng này giúp họ bình tĩnh để đưa ra các giải pháp tối ưu, nhờ thế, dù phải đối mặt với những sóng gió nào thì người tuổi Tỵ cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua. 

Tử vi học có nói, thời gian trước là lúc tương đối sóng gió với người tuổi Tỵ. Tuy nhiên, 3 ngày này, tuổi Tỵ như được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây, may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, đến cuối năm không trở thành đại gia thì chuyện tiền nong cũng vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 18h chiều nay (27/10), Thần Tài chấm sổ, 3 con giáp nở rộ vận may, tiền bạc đổ về đầy túi, "đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc", giàu sang thịnh vượng mấy ai bằng

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Chiều nay là khoảng thời gian thịnh vượng đối với 3 con giáp sau khi tiền bạc đổ đầy, tình duyên đỏ thắm, cuộc đời suôn sẻ mỹ mãn mọi bề.

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