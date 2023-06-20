Tết Đoan Ngọ tuyệt đối không làm những điều này kẻo gặp họa lớn

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 16:33

Nên ghi nhớ những điều tối kỵ này vào ngày Tết Đoan Ngọ để tránh những điều đen tối, xui xẻo tìm đến.

Tết Đoan Ngọ 5/5 âm lịch hay còn được biết đến với cái tên Trùng Ngọ hay Đoan Dương, là ngày Tết truyền thống của nhiều quốc gia khu vực Đông Á. Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là giữ trưa, Đoan Ngọ có ý nghĩa là bắt đầu lúc giữa trưa. Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là ngày tết giết sâu bọ. Lý do vì Tết Đoan Ngọ thường rơi vào thời điểm nắng nóng kéo dài, sâu bọ phát triển nhiều. Cho nên, ngày lễ này còn được gọi là ngày diệt sâu bọ hoặc giết sâu bọ.

Tết Đoan Ngọ 2023 rơi vào thứ 5, ngày 22/6 dương lịch.

Ngày Đoan Ngọ là ngày người dân cúng lễ để đánh dấu một thời tiết mới, cầu cho mùa màng bội thu. 

Theo quan niệm dân gian, vào ngày này hàng năm, người dân hãy tránh làm những việc này để không gặp phải những điều không may.

1. Tuyệt đối không để rơi hay mất tiền

Tết Đoan Ngọ tuyệt đối không làm những điều này kẻo gặp họa lớn - Ảnh 1
Đánh mất tiền ngày Tết Đoan Ngọ ảnh hưởng lớn đến vận trình tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày tết Đoan Ngọ, dù đi đâu hay làm gì bạn cũng nên thận trọng trong việc bảo vệ tài sản, tiền bạc của mình. Nhiều người Việt quan niệm rằng, nếu để mất của cải trong ngày này thì chẳng khác gì bạn làm rơi mất tài lộc.

2. Không nên dừng chân ở nơi âm u, nhiều tà khí

Tết Đoan Ngọ tuyệt đối không làm những điều này kẻo gặp họa lớn - Ảnh 2
Hãy tránh xa những nơi âm u trong ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày tết Đoan Ngọ, nếu đi khỏi nhà thì nên tránh dừng chân ở những nơi âm u, nhiều tà khí như ở bệnh viện, tang lễ, nghĩa trang..vì những nơi này có nguồn âm khí nặng, dễ chiêu bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khỏe.

3. Không nên để giày dép lộn xộn

Theo quan niệm dân gian cho rằng, giày dép trong tiếng Hán đồng âm với từ "tà" (tà khí), vì thế nếu để giày dép lộn xộn, lung tung sẽ rất dễ chiêu dụ tà khí. Bạn phải để mũi giày hướng ra ngoài, nếu quay vào nhà thì cũng giống như việc dẫn tà khí vào nhà, ảnh hưởng đến tài lộc, tình duyên của những người trong gia đình.

4. Không soi gương sau nửa đêm

Tết Đoan Ngọ tuyệt đối không làm những điều này kẻo gặp họa lớn - Ảnh 3
Tuyệt đối không soi gương lúc nửa đêm ngày 5/5 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Dân gian quan niệm, sau 12 giờ đêm ngày mùng 5/5 Âm lịch thì âm khí hoạt động rất mạnh mẽ nên tuyệt đối không soi gương hay chụp ảnh trước gương, tránh việc dẫn dụ tà khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

5. Không mua vật phẩm có hình thù kỳ quái

Trong ngày Tết Đoan Ngọ nếu đi du lịch hoặc đi xa và có ý định mua đồ lưu niệm nên tránh mua những vật phẩm có hình thù kỳ quái, không rõ nguồn gốc, ý nghĩa để tránh rước thêm tà về.

6. Không chọn phòng đầu tiên hoặc cuối cùng ở hành lang khi ở khách sạn, nhà nghỉ

Tết Đoan Ngọ tuyệt đối không làm những điều này kẻo gặp họa lớn - Ảnh 4
Khu vực đầu và cuối hành lang là nơi có nhiều nguồn năng lượng tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, hai vị trí này dễ hút nguồn năng lượng tiêu cực, không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, không nên ở trong những phòng bài trí các đồ vật mang tính chất tôn giáo như tranh, tượng phật, thánh… Bởi tác dụng chính của những vật phẩm này là trấn áp tà khí, chứng tỏ phòng ốc đó có vấn đề.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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