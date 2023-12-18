Tết dương lịch 2024 cận kề, 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 12:59

Trước thềm Tết dương lịch, đây là những con giáp sẽ có cuộc sống thay đổi bất ngờ, tài lộc nhiều vô kể.

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói những người tuổi Tuất là những người cương trực, thẳng thắn và có chí tiến thủ. Không những vậy, tuổi Tuất không ngại khó khăn gian khổ và luôn biết cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Họ còn là người biết chớp lấy cơ hội làm giàu để thay đổi cuộc sống.

Đáng chú ý, trước Tết Dương lịch 2024, người tuổi Tuất sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng kiếm được bộn tiền khiến thiện hạ ghen tỵ. Đặc biệt, càng về sau con giáp này càng may mắn, cuộc sống thăng hoa, giàu có. Hãy chuẩn bị tinh thần đón chào hỷ sự tới tấp trong thời gian tới.

Tết dương lịch 2024 cận kề, 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không biết thời gian trước đây vận mệnh của những người tuổi Dần ra sao nhưng dự đoán trước Tết Dương lịch 2024, cuộc sống của họ sẽ thay đổi chóng mặt. Theo tử vi có nói, tuổi Dần sẽ liên tiếp đón nhận tin vui, tin mừng về công danh sự nghiệp.

Những người tuổi Dần làm kinh doanh trong năm 2024 sẽ phát tài, tiền vào như nước, thu nhập tăng lên đáng kể. Không chỉ vậy, tuổi Dần còn giàu lên như tên bắn, trở thành một trong những con giáp thành công.

Tết dương lịch 2024 cận kề, 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngoài tuổi Tuất và Dần thì tuổi Mão cũng là con giáp sẽ có vận trình tài lộc tươi sáng vô cùng trước dịp Tết Dương lịch 2024. Thời điểm này, tuổi Mão còn có thể mở rộng được mối qua‌n h‌ệ xã hội, kết giao nhiều mối nhân duyên tốt, mang đến nhiều cơ may tài vận tốt đẹp.

Chưa hết, những người này còn mang đến cho tuổi Mão tài lộc sáng chói. Tử vi học có nói, những cô nàng tuổi Mão nếu kết hôn sau dịp tết này thì vận đỏ tài lộc sẽ càng rực rỡ hơn nhờ phước khí từ phía nhà chồng.

Tết dương lịch 2024 cận kề, 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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