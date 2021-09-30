Tạm biệt tháng cũ, đón tháng mới TÀI LỘC đầy tủ, 3 con giáp làm bạn với THẦN TÀI, tiền của dư dả đến sang năm

Trong những tháng tới, 3 con giáp sẽ đón nhiều may mắn, lộc lá vây quanh.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người. Trong tình duyên, tuổi Hợi gặp người yêu thương bạn suốt đời và còn giúp bạn một tay chăm sóc gia đình. Ngay từ lúc mới khởi nghiệp, con giáp đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha. Càng về hậu vận tuổi Hợi càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong năm Tân Sửu 2021, con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, chỉ trong những tháng tới tuổi Hợi đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau.

Hợi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ sự nỗ lực chăm chỉ nên thời gian tới người tuổi Dậu không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi bạn ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Dậu sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn. Trong những tháng tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Dậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Chưa kể bạn còn được sếp khen, đồng nghiệp ưu ái và nhận về lộc lá khủng quanh năm.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh ra đã vốn Khôn ngoan, cá tính nên tuổi Dần không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Họ chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Dần vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người. Trong những tháng tới, tuổi Dần sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn. Thậm chí, con giáp này còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Dần còn độc thân thì sẽ tìm kiếm được một nửa đích thực mình, cuộc sống hoan hỷ hạnh phúc ít ai bằng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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