Tài tinh gửi Lộc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27 và 28/11): May Mắn xuất hiện điểm sáng vận trình 3 con giáp, từ nay công danh phất lên, vận mệnh hanh thông, túi tiền lúc căng phồng dày cộm

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 05:00

Tử vi nói rằng những con giáp này có vận trình hanh thông, làm gì cũng gặp may mắn, được Thần Tài theo gót, tài lộc rủng rỉnh, không lo thiếu tiền.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Tam Hợp nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có được một khởi đầu vô cùng suôn sẻ.

Tài tinh gửi Lộc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27 và 28/11): May Mắn xuất hiện điểm sáng vận trình 3 con giáp, từ nay công danh phất lên, vận mệnh hanh thông, túi tiền lúc căng phồng dày cộm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số công việc tưởng chừng bế tắc cũng có thể tìm ra lời giải đáp trong ngày hôm nay. Bạn thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề nên mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. Thậm chí, bạn còn có thể định hướng, dẫn dắt mọi người xung quanh. Tuổi Thìn sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Tý

Trong thời điểm này, có thể nói là khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Lúc này, bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn có những cách giải quyết vấn đề hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục. Tuy nhiên, bạn đừng vì mình gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé.

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho thấy, bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

Tài tinh gửi Lộc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27 và 28/11): May Mắn xuất hiện điểm sáng vận trình 3 con giáp, từ nay công danh phất lên, vận mệnh hanh thông, túi tiền lúc căng phồng dày cộm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà quên quan tâm đến nửa kia. Hãy trò chuyện với người ấy nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư đối phương.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi lương thiện, rất thấu tình đạt lý, con giáp này làm việc gì cũng rất chu đáo và tỉ mỉ nên được nhiều người yêu quý và thường được giúp đỡ khi gặp hoạn nạn. Trong thời điểm này, vận thế của người tuổi Mùi không còn bị áp chế bởi hung tinh nữa nên không ngừng khởi sắc, hanh thông và vận may cũng vì thế mà liên tiếp kéo đến với con giáp này.

Tài tinh gửi Lộc vào đúng 2 ngày liên tiếp (27 và 28/11): May Mắn xuất hiện điểm sáng vận trình 3 con giáp, từ nay công danh phất lên, vận mệnh hanh thông, túi tiền lúc căng phồng dày cộm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi kinh doanh, buôn bán sẽ có cơ hội có được những thương vụ làm ăn kếch xù mang lại lợi nhuận không hề nhỏ, còn những người làm công ăn lương không chỉ ổn định với nguồn thu nhập chính mà thu nhập phụ cũng tăng cao do các khoản đầu tư bên ngoài đem lại số lãi không nhỏ. Con giáp có thể tận hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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