Sức khỏe 12 con giáp ngày 20/12/2021: Mão nên tập thể thao, Dậu đang căng thẳng quá mức

Về sức khỏe , cẩn thận đi lại, có điềm gặp tai nạn, va chạm bất ngờ. Cơ thể có những dầu hiệu báo động, bạn nên tăng cường bổ sung nước cho cơ thể tăng cường Thủy khí. Bạn nên chú ý cân bằng khẩu vị trong các bữa ăn, vị mặn đi vào thận sẽ giúp tăng cường Thủy khí, nhưng chớ nên quá mặn sẽ hại tim và ruột non.

Tử vi tuổi Sửu ngày hôm nay khuyên bạn, cần chú ý các bệnh liên quan đến eo như đau eo, mỏi... Có thể do cơ thể phải làm việc nặng trong thời gian dài, ít nghĩ ngơi. Để tránh được bệnh tật dễ mắc phải thì bạn nên vận động thể thao vừa phải, nên khởi động trước khi tập cường độ cao.

Tử vi tuổi Sửu ngày hôm nay khuyên bạn, cần chú ý các bệnh liên quan đến eo như đau eo, mỏi... - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay, tuổi Dần nhớ mặc cẩn thận khi ra ngoài nhé. Không cần phải đến mức kín cổ cao tường nhưng đừng để mình trúng gió là được. Ngày lạnh trước khi ra đường nên đội mũ che tai, quàng khăn để tránh gió lùa vào tai, cổ, giữ ấm đôi bàn chân. Khi ngồi trong phòng điều hòa, cần tránh luồng khí lạnh phả ra từ phía sau.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão ngày hôm nay khuyên bạn có thể chọn những môn thể thao như võ, bóng rổ để giữ gìn sức khỏe của mình. Ăn uống điều độ hạn chế bia rượu ảnh hưởng tới gan. Bổ sung một số thực phẩm có vị đắng sẽ tốt cho tim, hạn chế ăn những thực phẩm như đồ nướng nhiều sẽ không tốt cho phổi.

Tuổi Thìn

Mộc vượng khuyên bạn dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức, vừa giảm hiệu suất vừa dễ mắc sai lầm.

Tuổi Tỵ

Dù công việc bận rộn đến mấy, con giáp này cũng không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, hăng hái bắt đầu ngày mới.

Dù công việc bận rộn đến mấy, con giáp này cũng không nên làm việc quá sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những triệu chứng bệnh có thể xuất hiện vì hành Thủy suy yếu trong hôm nay. Ví dụ như đau thắt lưng, ù tai, đau gân cốt. Nên ăn đồ ăn có tính nóng như ớt, hồ tiêu, thịt trâu thịt dê. Đồng thời kiêng đồ ăn sống nguội.

Tuổi Mùi

Kim khí trong ngày này yếu đi, dễ gây ra các bệnh lặt vặt cho tuổi Mùi như tiểu tiện bất lợi, táo bón, bệnh ngoài da... Theo Đông Y, nguyên nhân xuất phát từ phế quản. Chú ý rèn luyện thân thể để nâng cao hệ miễn dịch là biện pháp thiết thực cho bạn.

Tuổi Thân

Thân nên chú ý các vấn đề về phổi, mũi, da lông, tiếng nói. Bên cạnh đó, bạn nên có chế độ luyện tập đầy đủ, nâng cao sức khỏe mùa dịch. Hôm nay thận hơi yếu, cho nên cần phải tăng cường sức khỏe của phổi để nâng cao công năng của thận, như vậy cơ thể mới hài hòa, khỏe mạnh.

Tuổi Dậu

Hành Mộc suy yếu khiến cho bệnh đau đầu của tuổi Dậu tái phát. Nguyên nhân của triệu chứng là do làm việc căng thẳng gây tổn thương gan. Bạn nên vận động thường xuyên, có thể học bơi lội, năng thường thức phong cảnh để tinh thần thêm thoải mái.

Hành Mộc suy yếu khiến cho bệnh đau đầu của tuổi Dậu tái phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuổi Tuất ngày hôm nay về bệnh tật thì chủ đau đầu, thần kinh suy nhược, mất ngủ. Nguyên nhân của việc này có thể do tuổi Tuất hôm nay suy nghĩ nhiều cho công việc. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình. Đây là một cách giảm stress hiệu quả và sẽ giúp cho bạn có năng lượng dồi dào vào tuần mới.

Tuổi Hợi

Về sức khỏe, bạn nên thận trọng da dẻ, tỳ vị có bệnh, sức khỏe không tốt. Tuổi Hợi hôm nay tích cực ăn uống điều độ, đủ chất. Hạn chế đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, tập luyện thể thao cũng là cách để bạn cải thiện sức khỏe của mình trong hôm nay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.