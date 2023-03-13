Sổ vàng đã điểm vào tuần mới (13/3-19/3), 3 con giáp vận trình sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, tình duyên rực sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 07:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây vận trình sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, tình duyên rực sáng như trăng rằm vào tuần mới.

Tuổi Sửu

Tuần mới, với tài vận thuận lợi, suôn sẻ, người tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều tin vui từ việc đầu tư, kinh doanh, từ đó mà thu nhập tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, quý nhân nơi làm việc, được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc hanh thông, thu về khoản thu nhập đáng kể trong việc đầu tư, đây cũng là thành quả của những cố gắng trước đó.

Về quan hệ tình cảm, con giáp may mắn này chăm sóc đối tác nhiều hơn, đối phương cũng dựa dẫm và tin tưởng bạn. Đối với những người độc thân, nhân duyên của bạn khá tốt, cả bạn và người ấy đều sẵn sàng dành thời gian để hòa hợp và giao tiếp nhiều hơn.

Sổ vàng đã điểm vào tuần mới (13/3-19/3), 3 con giáp vận trình sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, tình duyên rực sáng như trăng rằm - Ảnh 1
Tuần mới, với tài vận thuận lợi, suôn sẻ, người tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều tin vui từ việc đầu tư, kinh doanh, từ đó mà thu nhập tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ sẽ có một đột phá lớn xảy ra và trở nên thăng hoa giàu có. Sau những vấp ngã, bạn đã học được bài học quý giá, giúp họ nắm bắt được thời cơ và thành công vang dội. Bất kể làm việc gì trong tương lai, bạn cũng đang dần phát triển và bước vào giai đoạn hoàng kim của đời người, nếu can đảm làm ăn lớn thì sẽ có nhiều bất ngờ nối tiếp nhau, tuổi Dần luôn tin rằng mọi nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

 

Bên cạnh đó, bạn sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

Sổ vàng đã điểm vào tuần mới (13/3-19/3), 3 con giáp vận trình sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, tình duyên rực sáng như trăng rằm - Ảnh 2
Người tuổi Dần sẽ sẽ có một đột phá lớn xảy ra và trở nên thăng hoa giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Sự nghiệp của con giáp này thì có phần khởi sắc hơn. Đồng thời, bạn rất nghiêm túc và chỉn chu trong công việc, sẽ phấn đấu làm hết trách nhiệm của mình, khách hàng và sếp cũng cảm thấy bạn là người rất chuyên nghiệp. Do đó, bạn sẽ được sếp thưởng Tết với số tiền vô cùng xứng đáng cho công sức mà bạn đã bỏ ra.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Bạn và người ấy hiện tại đang trải qua những khoảnh khắc bình yên bên nhau. Còn người độc thân thì cần phải cởi mở, mở lòng hơn nữa mới tìm kiếm được một nửa yêu thương cho mình. 

Sổ vàng đã điểm vào tuần mới (13/3-19/3), 3 con giáp vận trình sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, tình duyên rực sáng như trăng rằm - Ảnh 3
Sự nghiệp của con giáp này thì có phần khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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