Số trời đã định: Ngọc Hoàng mở kho vàng, phát lộc lớn cho 3 con giáp, chính thức hết khổ, tài lộc rộn ràng, tiền về như lũ trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 22:00

10 ngày tới, 3 con giáp này có vận may ra ngoài, tiền bạc thuận thu, không quá lo lắng, có thể thực hiện theo kế hoạch của bản thân.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ vậy. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với tất cả mọi người.

Con giáp này cũng mang tính cách kiên trì, kiên định với những mục tiêu mà mình đề ra. Người tuổi Thân giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng áp lực tốt.

10 ngày tới đây, người tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức.

Con giáp tuổi Thân nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Đồng thời, người tuổi Thân cần chú ý vì sức khỏe của họ cũng kém đi. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa trong nửa cuối tháng Tư sẽ có vận may trong 10 ngày cuối tháng của tháng Tư. Người tuổi Ngọ có vận may ra ngoài, tiền bạc thuận thu, không quá lo lắng, có thể thực hiện theo kế hoạch của bản thân.

Số trời đã định: Ngọc Hoàng mở kho vàng, phát lộc lớn cho 3 con giáp, chính thức hết khổ, tài lộc rộn ràng, tiền về như lũ trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, dễ được mọi người ghi nhận và được lãnh đạo khen ngợi, cảm giác hoàn thành mỹ mãn. Cuộc sống bình an và hạnh phúc, những biến cố qua đi, vui vẻ sẽ đến, nụ cười luôn rộng mở.

Tuổi Mão

Mặc dù người tuổi Mão sống nội tâm, không giỏi thể hiện bản thân trong các tình huống xã hội và rất nhút nhát, nhưng họ lại rất nổi tiếng, được mọi người yêu mến hết mực và có nhiều bạn bè. Người tuổi Mão sống lương thiện, biết yêu người yêu mình, với ai họ cũng nhiệt tình, giúp đỡ không cần báo đáp, vì vậy mà được hưởng nhiều phước lành.

Năm 2022 này là một năm có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mão, chỉ cần họ tiếp tục vững tâm nỗ lực, chăm chỉ thì nhất định sẽ thành công trong nay mai. Đặc biệt, bước vào 10 ngày tới lịch sắp tới, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp năm nay thăng hoa hơn về mọi mặt, đặc biệt là tình tiền viên mãn. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời tới cản không nổi, tình tiền khởi sắc, 3 con giáp làm đâu thắng đấy, "tiền đẻ ra tiền" mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt trong 3 năm tới

Thời tới cản không nổi, tình tiền khởi sắc, 3 con giáp làm đâu thắng đấy, "tiền đẻ ra tiền" mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt trong 3 năm tới

Tử vi trong ba năm tới, đường tài lộc của 3 con giáp cực tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn.

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