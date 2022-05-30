Số trời đã định, 3 con giáp này khổ ải tình duyên, đơn phương là nhiều, khó gặp được bạn đời

Những con giáp này yêu ai cũng không thành, chỉ biết đứng từ xa ôm lòng tiếc nuối.

Tuổi Tý

Tuổi Tý sống "cân đo đong đếm" rất kỹ. Họ sợ sẽ bị từ chối, sợ tình yêu không như mơ, sợ bị phản bội... nên đa phần không chạy theo cảm xúc. Họ sẽ cân nhắc thật chắc chắn mới bước vào một mối quan hệ tình cảm, nếu nó thực sự có triển vọng.

Tuổi Tuất

Tuổi này hướng nội, không giỏi giao tiếp nên thuộc nhóm những kẻ cô đơn. Họ dễ thu mình lại để sống trong thế giới nội tâm đầy màu sắc của mình. Họ cũng có một chút nhút nhát nên rất sợ lời tỏ tình của mình sẽ bị từ chối, vì thế, dù thích ai đó mê mệt, họ chắc chắn sẽ mãi mãi ôm một mối tình trong mộng tưởng mà thôi.

Tuổi Hợi

Tuổi này yêu thích sự lãng mạn và những điều viển vông, mơ mộng. Họ coi trọng tình cảm, sống đôi khi "trên mây trên gió", thiếu thực tế. Khi ôm một mối tình nào đó, họ có xu hướng vẽ ra vô vàn những ảo tưởng đẹp đẽ và đắm chìm trong đó, thay vì đối diện thực tế. Vì thế, nhiều người tuổi này dành cả thanh xuân cho những mối tình thầm kín mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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