Sở hữu nét tướng thế này thì giàu sang đủ đầy, may mắn chẳng lo gì trong năm 2017

Tâm linh - Tử vi 24/01/2017 23:08

Người có nét tướng này thế nào cũng giàu có, may mắn đủ đường trong năm 2017

Cằm vuông, đầy đặn

Phụ nữ có nét tướng này thường giúp chồng và gia đình chồng giàu sang. Họ giúp gia đình chồng ngày một giàu có, chính họ cũng gặp nhiều điều suôn sẻ, may mắn trong cuộc sống

Chủ nhân của nét tướng này còn có nhiều thành tựu lớn trên con đường sự nghiệp, công thành danh toại, giàu sang phúc đức cả đời.

Hai cằm

Sở hữu nét tướng thế này thì giàu sang đủ đầy, may mắn chẳng lo gì trong năm 2017 - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Chủ nhân là người có cuộc sống về sau dư dả tiền của. Họ giàu lòng vị tha, khoan dung độc lượng, biết thấu hiểu, cảm thông cho người xung quanh

Đừng lo ngại về tướng hai cằm này. Vì đây là biểu hiện của phúc đức đang tiền về phía bạn. Chủ nhân còn có thể làm giàu trong lĩnh vực bất động sản.

Mũi thẳng, cánh mũi mỏng

Sở hữu nét tướng thế này thì giàu sang đủ đầy, may mắn chẳng lo gì trong năm 2017 - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Đây là người có khả năng làmt? việc hiệu quả, lại luôn muốn giúp đỡ người khác nên gặp được nhiều chuyện tốt lành. Nhân duyên cũng rất tốt đẹp, họ gặp được nhiều bạn bè giúp sức. Có trở ngại gì cũng có người ra tay trợ giúp. Tiền bạc lại rất đủ đầy, may mắn vô cùng.

Hai bên eo hơi hóp ra sau, rộng và dày

Đây là người được hưởng nhiều phúc phần. Dù họ thường phải chịu nhiều cực khổ, vất vả

Khi eo có hình dáng thế này thì chuyện may mắn cũng đang sắp gõ cửa nhà họ. Tiền tài sẽ dần rủng rỉnh hơn. Từ lúc này thì những vận may, điều tốt lành cũng sẽ đến với họ nhiều hơn

Ấn đường rộng, hồng hào

Sở hữu nét tướng thế này thì giàu sang đủ đầy, may mắn chẳng lo gì trong năm 2017 - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Ấn đường là phần nằm giữa hai đầu lông mày, nói lên nhiều điều về tính cách hay vận mệnh của chủ nhân. Nếu ấn đường rộng, hồng hào thì tiền tài dồi dào, có cuộc sống giàu có về sau. Chủ nhân có sự nghiệp thành công, lại có địa vị nhất định.

Vòng ba đầy đặn

Chủ nhân là người kiên nhẫn, ý chí bền bỉ. Họ luôn có tiền tài, dù có hay vung tay quá trán thì vẫn có một khoản tiền tích góp về sau. Và nếu người có vòng ba không đầy đặn thì có thể phải chịu nghèo khó, khổ sở vì tiền bạc.

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