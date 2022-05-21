Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này năm Nhâm Dần, quý nhân được trời ban VƯỢNG KHÍ đầy mình, cả tình duyên lẫn sự nghiệp đều HANH THÔNG

Tử vi cho rằng người sinh vào khung giờ Thìn Âm lịch sở hữu dương khí đặc biệt mạnh, phúc khí vây quanh cả đời, số mệnh giàu sang phú quý. Người sinh giờ này còn được biết đến với vận quý nhân vượng. Vì vậy, họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ, sớm tai qua nạn khỏi.

Người sinh vào khung giờ Thìn Âm lịch thường có năng lực cao. Họ tính toán, lên kế hoạch làm mọi chuyện một cách chu đáo. Sau tuổi 30, họ có công việc ổn định, nguồn thu tăng dần. Không những thế, họ còn có thêm cơ hội đầu tư, tích lũy tài sản.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, nhận được những dự án nên doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền, cuộc sống của họ ngày càng giàu sang, sung túc.

Khung giờ Tuất Âm lịch (19:00- 21:00)

Người sinh vào khung giờ Tuất Âm lịch thường tốt bụng, ngay thẳng, giàu tình cảm. Ngay từ khi còn nhỏ, bạn có thể thấy bé ngoan ngoãn, thật thà, học hành chăm chỉ và rất tự giác. Thời trẻ, họ chịu nhiều va vấp, thất bại nhưng đến trung niên sẽ gặp nhiều may mắn, thăng tiến vượt bậc trong công việc.

Không những thế, trẻ sinh vào khung giờ Tuất Âm lịch còn được ví như ngôi sao may mắn của cha mẹ. Sinh con giờ này, nhiều bậc phụ huynh làm ăn phát tài, gặp nhiều cơ may trong công việc, sự nghiệp.

Về hậu vận, người sinh vào khung giờ Tuất Âm lịch thường thành danh, có đủ tiền tài, danh vọng. Họ trở thành niềm hy vọng, niềm tự hào của gia đình. Họ mang đến cho gia đình một cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp hơn.

Khung giờ Tý Âm lịch (23:00- 1:00)

Người sinh vào khung giờ Tý Âm lịch thường năng động, nghịch ngợm. Thời nhỏ, bé có thể khiến cha mẹ phải phiền lòng. Tuy nhiên, trẻ sinh giờ này cũng rất thông minh, sáng tạo và ham thích tìm tòi, khám phá. Ngay từ khi lọt lòng, trẻ đã mang lại vượng khí, may mắn cho bố mẹ.



Trẻ được dự đoán sẽ làm thay đổi tài vận trong gia đình.

Sau khi đứa trẻ ra đời, cha mẹ bé sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn công việc. Họ làm ăn phát đạt, gặp thời gặp thế hơn rất nhiều kể từ khi có con. Gia đình họ dù nghèo khó ban đầu nhưng cũng dần sung túc, thịnh vượng sau khi đứa trẻ ra đời.