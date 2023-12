Sinh ra đã mang lại may mắn, con giáp nào là 'nam châm' hút tài lộc về cho gia đình?

Được mệnh danh là ngôi sao may mắn mang lại tài lộc cho gia đình. Cùng đón xem con giáp nữ nào nhé!

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng phụ nữ tuổi Mùi sống lý trí, chu đáo. Họ là người có tài năng, có thể phát triển tốt trên con đường sự nghiệp. Người này luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu. Tuổi Mùi luôn hướng về gia đình và sẵn sàng làm mọi thứ để người thân có cuộc sống tốt đẹp.



Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Mùi có thể lo chu toàn cả việc nước lẫn việc nhà. Họ mang tư duy tiến bộ, không thích lệ thuộc vào người khác.

Người tuổi Mùi có cuộc đời may mắn, nhận nhiều phúc phần trời bạn. Họ có thể biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Cha mẹ có con tuổi Mùi cũng được hưởng chung vận may. Phụ nữ tuổi Mùi mang số vượng phu ích tử, là quý nhân của gia đình, giúp sự nghiệp của chồng ngày càng vượng phát.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi là những người mang nhiều phúc khí và may mắn nhất. Bất kể cuộc sống thời trẻ như thế nào, nhưng đến hậu vận thì đa số họ đều được hưởng phúc đức và sự giàu có không ai sánh bằng. Trời sinh người phụ nữ tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, họ luôn giữ một tâm thế bình tĩnh khi đối mặt với những vấn đề khó khăn, nhờ vậy mà mọi thứ xung quanh đều được giải quyết êm đẹp, không để lại hậu quả đáng sợ.

Có thể nói, tuổi Hợi là một trong những con giáp có số vượng phu nhất. Sau khi kết hôn, họ có khả năng phò trợ, giúp đỡ chồng gầy dựng sự nghiệp, bên cạnh đó còn đem lại nhiều may mắn cho gia đình hai họ. Sau 40 tuổi, cuộc sống tuổi Hợi an nhàn sung túc ngoài sự mong đợi, chỉ cần ngồi không cũng hưởng được giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn không chỉ thông minh, sắc sảo, linh hoạt trong giao tiếp mà còn là người nhân hậu, hay thương người. Phụ nữ tuổi này sinh ra đã may mắn, được cát tinh che chở suốt đời.

Tuổi Thìn sinh ra luôn được gia đình yêu thương, chăm sóc hết mực. Họ có tiếng nói trong nhà, dù không làm gì nhưng sự uy nghiêm của họ cũng khiến người khác nể phục.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của phụ nữ tuổi Thìn càng thêm vượng. Đàn ông lấy được người phụ nữ này thì sự nghiệp càng phất, gia đạo càng thịnh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

