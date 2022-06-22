Giữa tuần này (23/6/2022) là thời điểm phát tài thịnh vượng của 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 21:15

Tử vi nói rằng những con giáp này sẽ đón nhiều tin vui trong ngày.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn thông minh và có tinh thần tích cực. Họ có những ý tưởng sáng tạo và mục tiêu riêng. Thìn luôn muốn tìm ra những hạn chế của bản thân và cải thiện nó. Chính vì vậy mà họ có khả năng tìm ra con đường làm giàu cho riêng mình.

Trong năm nay, Thìn chịu một số ảnh hưởng từ Tam tai nhưng vận may của con giáp này vẫn có thể tiến xa hơn. Họ có quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thuận lợi.

Trong sự nghiệp, người làm kinh doanh buôn bán càng về cuối năm càng thuận lợi. Người làm công ăn lương có công việc ổn định, có thể được tăng lương.

Giữa tuần này (23/6/2022) là thời điểm phát tài thịnh vượng của 3 con giáp nào? - Ảnh 1
Đặc biệt đúng ngày giữa tuần 23/6 Thìn nên tận dụng để phấn đấu không ngừng, cuối năm ắt gặt quả ngọt. Mặc dù vậy, Thìn cũng nên cẩn trọng bởi khó khăn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tinh thần cầu tiến, không ngại đối mặt với khó khăn thử thách. Một khi gặp được cơ hội tốt, con giáp này sẽ nhanh chóng nắm bắt và phát huy hết khả năng của mình để gặt hái được thành quả rực rỡ.

Bước qua ngày 23/6, tài lộc của tuổi Dần sẽ tăng lên gấp bội. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên cuộc sống diễn ra tốt đẹp. Giai đoạn này, tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Đây là khoảng thời gian phú quý tự tìm đến tận cửa nhà của người tuổi Dần, quý nhân luôn ở bên hỗ trợ, vận trình cứ thế mà thăng tiến.

Sau đó, cuộc sống của người tuổi Dần được nâng lên một tầm cao mới, may mắn liên tiếp. Con giáp này có thể tìm được cơ hội đổi đời và tiếp tục phát tài đến vài năm sau.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hoạt bát và năng động. Họ thường không che giấu cảm xúc và cá tính của mình. Con giáp này có thế giới nội tâm phong phú và đa dạng. Vì vậy họ có nhiều ý tưởng mới lạ trong sự nghiệp nên cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Giữa tuần này (23/6/2022) là thời điểm phát tài thịnh vượng của 3 con giáp nào? - Ảnh 2
Ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, Mão chịu khá nhiều áp lực. Nhưng trong ngày giữa tuần này 23/6 Mão được kết bạn với nhiều người.

Đó chính là quý nhân giúp Mão có nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Từ đây, Mão sẽ trở nên giàu có và thịnh vượng hơn, sự nghiệp cũng thăng tiến hơn. Bên cạnh đó, nhờ có Chính Ấn và Chính Quan hỗ trợ nên vận khí của Mão lên cao hơn so với năm cũ. Mặc dù vậy, trong hợp tác làm ăn Mão vẫn nên cẩn thận xem ai là quý nhân, ai là kẻ tiểu nhân rình rập.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Tháng 7 năm Nhâm Dần, con giáp nào tự tin sải bước trên chiến trường tài lộc?

Tháng 7 năm Nhâm Dần, con giáp nào tự tin sải bước trên chiến trường tài lộc?

Cùng chờ đợi vận may sẽ ập tới trong bốn tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 12 con giáp cuối năm tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026