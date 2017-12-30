Sinh con tuổi Tuất năm 2018 chỉ cần sinh đúng ngày tháng này sẽ giàu sang phú quý, may mắn ngút trời

Tâm linh - Tử vi 30/12/2017 16:09

Những mẹ sắp sinh con tuổi Tuất năm 2018 hãy đọc  ngay để biết số mệnh, tính cách và hậu vận của con mình chính xác như xem tử vi.

Theo thuật tử vi tướng số, những em bé tuổi Tuất là người cương trực, thẳng thắn và có chí lập thân bất kể là bé trai hay bé gái. Tuy nhiên, những đứa trẻ tuổi Tuất nếu được sinh vào 3 tháng đầu và 3 tháng cuối năm sẽ có số mệnh tốt đẹp hơn cả.

Sinh con tuổi Tuất năm 2018 chỉ cần sinh đúng ngày tháng này sẽ giàu sang phú quý, may mắn ngút trời - Ảnh 1
Sinh con năm Mậu Tuất 2018 chỉ cần sinh vào 3 tháng đầu và 3 tháng cuối năm bé sẽ giàu sang, sung sướng cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Bé sinh 3 tháng đầu năm sẽ có sức khỏe tốt, khôn khéo trong giao tiếp và trọng tình nghĩa nhưng lại thiếu quyết đoán. Chính vì thiếu quyết đoán nên bé dễ dàng bỏ qua những cơ hội tiến thân, thăng tiến trong sự nghiệp và bỏ lỡ cả nhân duyên tốt đẹp của mình.

Nếu chào đời tháng 1 năm Mậu Tuất, bé là người ngay thẳng, giàu lòng bao dung và có cuộc đời giàu sang, không bao giờ phải lo lắng chuyện tiền nong. Ngoài ra, bé còn có mệnh phú quý, được quý nhân phù hộ độ trì, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn đều tai qua nạn khỏi. Người tuổi Tuất sinh tháng này nên chọn nghề giáo viên, kĩ sư để dễ dàng thành công trong sự nghiệp.

Sinh con tuổi Tuất năm 2018 chỉ cần sinh đúng ngày tháng này sẽ giàu sang phú quý, may mắn ngút trời - Ảnh 2
Nhìn chung, bé sinh năm 2018 dù là trai hay gái đều cương trực, khôn khéo và trọng nghĩa tình - Ảnh minh họa: Internet

Bé sinh 3 tháng cuối năm 2018 có cuộc đời an yên, không phải lo âu tính toán  quá nhiều trong cuộc sống. Cuộc đời bé sẽ luôn nhàn hạ, sung sướng và hạnh phúc viên mãn bên bạn đời chung thủy giỏi giang, con cái thành tài, hiếu thuận.

Dù là bé trai hay bé gái, hễ sinh năm Mậu Tuất đều trân trọng tình cảm và hết lòng hết  dạ khi yêu. Họ không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh mà luôn dùng thời gian dài để cảm mến, tìm hiểu và yêu thương một người. Nhờ cẩn trọng trong chuyện tình duyên mà đời sống hôn nhân của con giáp này không có gì để chê trách, khiến ai cũng đỏ mắt ganh tỵ.

Sinh con năm Mậu Tuất,  nếu sinh giờ Ngọ, Thân, Hợi chính là 3 giờ sinh đẹp nhất:

Giờ Ngọ: Từ 11 -13h chính là giờ Ngọ, người sinh giờ này thường có chức cao vọng trọng, có năng khiếu lãnh đạo và khiến cấp trên kiêng nể, cấp dưới kính trọng. Tuy nhiên, do bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh nên phải cẩn thận đề phòng tiểu nhân hãm hại gây hao tài tốn của, lâm vào cảnh trắng tay.

Giờ Thân: Từ 15 – 17h chính là giờ Thân, người sinh giờ Thân phải tha hương cầu thực mới mong có được cả danh lẫn lợi. Nếu không, dù cố gắng cả đời cũng mãi sống trong nghèo hèn, làm mãi cũng không khá lên được.

Giờ Hợi: Bé sinh từ 21- 23h nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh nên tương lai xán lạn, công thành danh toại giúp cha mẹ được nhờ cậy cả đời

Sinh con tuổi Tuất năm 2018 chỉ cần sinh đúng ngày tháng này sẽ giàu sang phú quý, may mắn ngút trời - Ảnh 3
Sinh con hợp tuổi hợp mệnh với mẹ cha gia đình sẽ ấm êm, hạnh phúc, về già được hưởng phúc phần - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài tháng 1, những tháng sinh sau cũng là tháng sinh tốt trong năm Mậu Tuất 2018:

Tháng 2: Đây là tháng sinh của những em bé mạnh mẽ, có lập trường. Suốt cả cuộc đời, trẻ luôn được quý nhân giúp đỡ để dễ dàng có được cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Tháng 3: Thông minh, khôn ngoan và có chí tiến thủ giúp bé sinh tháng này có sự nghiệp hanh thông, công thành danh toại.

Tháng 8: Dù là trai hay gái, sau 35 tuổi bé sinh tháng 8 năm Mậu Tuất sẽ có tiền của dồi dào, sung sướng hết phần người khác.

Tháng 12: Đây là người có số đại phú đại quý, phát tài phát lộc. Không chỉ tự thay đổi vận mệnh của mình, người sinh tháng này còn giúp cả gia đình đổi vận ngoạn mục.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Ông bà ta có câu: ‘con cái là của trời cho’, tuy nhiên nếu sinh con khắc tuổi gia đình sẽ mãi chật vật, cả đời sống trong nghèo khó, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa.

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