Sinh con là 1 trong 3 tuổi này, ba mẹ được hưởng phú quý cả đời, ba mẹ sẽ gặp toàn may mắn, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 10:49

Chúc mừng những ba mẹ sinh con thuộc 3 tuổi này, hậu vận hưởng giàu sang phú quý, cuộc sống cực kỳ an nhàn.

Tuổi Dậu

Sinh con tuổi này đặc biệt thích hợp với những bậc phụ huynh hành nghề kinh doanh, buôn bán bởi sẽ giúp cha mẹ tài vận hanh thông thoáng đạt. Trẻ cầm tinh con Gà thông minh, tài giỏi, trong mệnh chứa Kim, tức tiền tài hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Ngoài ra, trẻ còn mang lại sự thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho cha mẹ.

Sinh con là 1 trong 3 tuổi này, ba mẹ được hưởng phú quý cả đời, ba mẹ sẽ gặp toàn may mắn, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Những đứa trẻ thuộc con giáp này có thể giúp ba mẹ may mắn đủ đường. Ảnh minh họa: Internet

Nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán sinh con tuổi Dậu được ví như “hổ mọc thêm cánh”, tài vận hanh thông thoáng đạt, khiến người khác phải ngưỡng mộ

Những đứa trẻ tuổi Dậu sinh vào các năm 2005 và mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho toàn gia đình, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, phú quý.

Tuổi Thìn

Ngay từ khi sinh ra, người cầm tinh con Rồng đã được hưởng nhiều phúc khí, thân phận cao quý và Thần May mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Theo đó, số mệnh con giáp này rất tốt, gặp may mắn liên tiếp trong mọi phương diện của cuộc sống.

Đặc biệt là những người sinh tháng 2, 3, 4, 7 và 8 âm lịch. Đồng thời sinh vào ngày mùng 1, 10, 20, 30 thì phúc thêm phúc, lộc thêm lộc, suốt đời có quý nhân giúp đỡ, học hành giỏi giang, công danh sự nghiệp thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

Những con giáp này gọi vận quý nhân, may mắn đến cho gia đình, đảm bảo ngày càng giàu sang, sung túc.

Tuổi Ngọ

Đây chính là con giáp tài phúc song toàn nhất trong 12 con giáp. Những người cầm tinh con ngựa thường rất phóng khoáng, luôn biến những thử thách trong cuộc sống thành cơ hội để vươn lên.

Ngay cả khi không sinh ra trong gia đình giàu có, họ cũng luôn tìm cách khắc phục hết mình. Điều đó sẽ là tương lai sáng lạng cho gia đình.

Sinh con là 1 trong 3 tuổi này, ba mẹ được hưởng phú quý cả đời, ba mẹ sẽ gặp toàn may mắn, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Tử vi cho biết, nếu cha mẹ sinh con thuộc 1 trong 3 tuổi này, ba mẹ sẽ giàu có sung túc. Ảnh minh họa: Internet

Vận quý nhân của người cầm tinh con Ngựa cũng khá vượng, gặp khó khăn có người giúp đỡ, việc tốt có người tự mang đến. Thế mới nói, đây chính là con giáp tài phúc song toàn, tình duyên viên mãn. Bố mẹ nuôi bé là "con ngựa" sẽ được tự hào và nhờ cậy vào con rất nhiều.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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