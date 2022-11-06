Sau Rằm tháng 10, tài lộc 3 con giáp cuồn cuộn như nước, túi tiền rủng rỉnh, quét sạch vận đen, ngập tràn may mắn

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 11:13

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp may mắn dưới đây như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp ăn nên làm ra, tài lộc nở rộ sau Rằm tháng 10.

Tuổi Mùi

Dự đoán sau Rằm tháng 10, các quyết định liên quan tới tiền bạc của người tuổi Mùi đúng đắn hơn bao giờ hết. Việc tiết kiệm bên cạnh việc gia tăng thu nhập đều rất cần thiết, do đó, bản mệnh hãy tìm cách để cân bằng cả hai việc này.

Hỏa dưỡng Thổ giúp mặt tình cảm đi lên rõ rệt. Hãy sống cuộc sống của bạn, đừng quan tâm họ nói gì ngoài kia. Cuộc đời này chỉ nên sống vì những người yêu thương mình và bản thân là đủ. Còn những kẻ ăn cháo đá bát thì nên sớm được đá khỏi cuộc đời của bạn.

Sau Rằm tháng 10, tài lộc 3 con giáp cuồn cuộn như nước, túi tiền rủng rỉnh, quét sạch vận đen, ngập tràn may mắn - Ảnh 1
Dự đoán sau Rằm tháng 10, các quyết định liên quan tới tiền bạc của người tuổi Mùi đúng đắn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sau Rằm tháng 10, Lục Hợp xuất hiện giúp người tuổi Thìn nên con giáp này may mắn đón vận trình khởi sắc, nhất là đường tài lộc. Người buôn bán kinh doanh có một ngày doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ.

Chính Quan cũng báo hiệu công việc có dấu hiệu tiến triển. Con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Với năng lực và tinh thần trách nhiệm rất lớn, chắc chắn bản mệnh sẽ ngày càng đến gần hơn với cái đích mà mình mong muốn.

Sau Rằm tháng 10, tài lộc 3 con giáp cuồn cuộn như nước, túi tiền rủng rỉnh, quét sạch vận đen, ngập tràn may mắn - Ảnh 2
Sau Rằm tháng 10, Lục Hợp xuất hiện giúp người tuổi Thìn nên con giáp này may mắn đón vận trình khởi sắc, nhất là đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài lộc của người tuổi Hợi sẽ thuận lợi hơn sự nghiệp nhờ Tam Hội cục chiếu cố, thu nhập tốt, cơ hội kiếm tiền bằng việc làm thêm không tồi. Tất nhiên khi bạn ăn nên làm ra, có tiếng thì hay bị dòm ngó nhưng đừng lo, kiếm tiền trong sạch thì chẳng ai làm gì được bạn.

Đặc biệt, tử vi dự đoán sau Rằm tháng 10, Cát tinh sẽ rất có lợi cho đường công danh của bản mệnh tuổi Hợi khi bạn sẽ có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Sau Rằm tháng 10, tài lộc 3 con giáp cuồn cuộn như nước, túi tiền rủng rỉnh, quét sạch vận đen, ngập tràn may mắn - Ảnh 3
Đặc biệt, tử vi dự đoán sau Rằm tháng 10, Cát tinh sẽ rất có lợi cho đường công danh của bản mệnh tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ngày mai (9/10 âm lịch): 3 con giáp ngồi không hốt bạc, quý nhân mang lộc đến tận nhà, tiền căng chặt ví, phú quý tràn đầy

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Sang ngày mai (9/10 âm lịch), 3 con giáp may mắn 'phúc lộc thọ' đủ đầy, làm gì cũng thành công, không giàu sang cũng thăng hoa đến bất ngờ.

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