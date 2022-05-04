Sau ngày Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được sao ĐẠI CÁT chiếu mệnh, may mắn dồn dập, tiền tài phơi phới

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 18:18

Tử vi dự đoán, sau ngày Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền về ầm ầm, càng ngày càng phú quý.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, hiền lành nhưng cực thông minh, nhạy bén nên Hợi thừa khôn ngoan để có thể sở hữu cuộc sống đủ đầy, sung túc. Tuy nhiên, do bị kẻ xấu ganh ghét, hãm hại nên những tháng đầu năm Hợi gặp phải khá nhiều chông gai, khó khăn trong tài chính.

Thế nhưng, chỉ cần bước qua ngày Rằm tháng 4 âm lịch nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài theo chân nên Hợi sẽ đại cát đại lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chẳng những trả hết nợ nần, Hợi còn có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Sau ngày Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được sao ĐẠI CÁT chiếu mệnh, may mắn dồn dập, tiền tài phơi phới - Ảnh 1
Chỉ cần bước qua ngày Rằm tháng 4 âm lịch nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ cần cù, không quản khốn khó. Dám nghĩ dám làm, có tham vọng và khát khao đổi đời nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dậu đã nỗ lực hơn người.

Số trời đã định, Dậu sẽ tự tạo phú quý cho bản thân nhờ năng lực tuyệt vời của mình. Đặc biệt, qua ngày Rằm tháng 4 âm lịch, tuổi Dậu sẽ được ban phúc lành, đạp trúng hũ vàng. Chẳng những thu nhập tăng vọt, tiền chất chật nhà con giáp giàu có này còn có tương lai xán lạn, hết năm ắt trở thành tỷ phú, lắm của nhiều tiền.

Sau ngày Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được sao ĐẠI CÁT chiếu mệnh, may mắn dồn dập, tiền tài phơi phới - Ảnh 2
Qua ngày Rằm tháng 4 âm lịch, tuổi Dậu sẽ được ban phúc lành, đạp trúng hũ vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, nhanh nhẹn và ham học hỏi nên Tỵ chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội gầy dựng cuộc sống đủ đầy, sung túc cho bản thân và gia đình. Vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói là thế nhưng Tỵ sống tình cảm và thương yêu mẹ cha hết mực.

Hiếu thuận, làm ăn đàng hoàng lại có chí tiến thủ nên Tỵ được trời thương, dù gặp nguy nan cũng có quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi. Bước chân qua giữa tháng 4 âm lịch, Tỵ sẽ có cơ may lội ngược dòng, dư sức tích trữ cả kho tiền.

Sau ngày Rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được sao ĐẠI CÁT chiếu mệnh, may mắn dồn dập, tiền tài phơi phới - Ảnh 3
 Bước chân qua giữa tháng 4 âm lịch, Tỵ sẽ có cơ may lội ngược dòng, dư sức tích trữ cả kho tiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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