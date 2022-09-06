Thời gian tới, người tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Con giáp này làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Bản mệnh làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, sau ngày mai (7/9), những người tuổi Ngọ gặp nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

Thầy tử vi - tướng số cho hay, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Con giáp này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.

Tử vi dự đoán, thời gian tới người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Bản mệnh được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày 7/9/2022, những người cầm tinh con Hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Bản mệnh được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ thời điểm tài vận này trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Tỵ

Theo sách Thần số học, những người tuổi Tỵ là những người có tham vọng, có tầm nhìn xa và đặc biệt can đảm. Con giáp này nắm bắt rất tốt từng chi tiết trong cuộc sống của mình và tạo nên những tiến lớn trong sự nghiệp.

Thời gian tới, những người cầm tinh con Rắn có tới lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi... - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Tỵ là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất thời gian tới. Sau thứ Tư tuần này (7/9), con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa. Thời gian tới, những người cầm tinh con Rắn có tới lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi...

Tuy vậy lúc rảnh rỗi người tuổi Tỵ có thể quan tâm nhiều hơn đến mọi mặt cuộc sống, tích lũy thêm nhiều mối quan hệ giúp phát triển sự nghiệp hơn nữa để công việc, cuộc sống thêm lợi lạc và suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.