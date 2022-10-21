Sau ngày mai (22/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, may mắn đủ đường, sự nghiệp thăng hoa không có gì cản nổi

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 10:35

Sau ngày mai (22/10), 3 con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, công việc và tiền bạc đều đang chuyển biến tích cực.

Tuổi Mùi

Thầy phong thủy nói rằng, những người tuổi Mùi là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc thời gian tới, vận khí của con giáp này trong thời điểm hưng thịnh này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Sau ngày mai (22/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, may mắn đủ đường, sự nghiệp thăng hoa không có gì cản nổi - Ảnh 1
Cuộc sống của bản mệnh cũng đang dần khởi sắc từng chút một, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết thêm, thời gian qua con giáp tuổi Mùi gặp khó khăn thế nào không biết nhưng sau ngày mai (22/10), cuộc sống của bản mệnh cũng đang dần khởi sắc từng chút một, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong thời điểm tài vận này, người tuổi này sẽ tìm được cơ hội thăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội.

Đường tài vận của những người cầm tinh con Dê đã có sự chuyển biến tích cực. Bản mệnh sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, từ тốn nhưng cũng rất sâu sắc. Người tuổi này là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình. Suy cho cùng nếu bản mệnh được cấp trên trọng dụng thì Mão cần dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc.

May mắn thay, sau ngày mai (22/10), vận khí của con giáp tuổi Mão đang trên chiều hướng đi lên. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bản mệnh cần chú ý duy trì những mối quan hệ để tạo điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng.

Sau ngày mai (22/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, may mắn đủ đường, sự nghiệp thăng hoa không có gì cản nổi - Ảnh 2
Con giáp tuổi Mão có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bản mệnh cần chú ý duy trì những mối quan hệ để tạo điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu khá cố chấp, cứng đầu, sẽ không chịu ngừng làm việc khi chưa đạt được mục tiêu. Chỉ cần chốt được mục tiêu, con giáp này sẽ làm việc chăm chỉ cho đến khi thành công mới thôi. Đương nhiên, thành quả của sự chăm chỉ sẽ được chuyển thành tài phú, giúp bản mệnh vượng phát ngay trong những ngày tới một cách dễ dàng, của cải chất đầy kho, tiền rủng rỉnh đầy túi. 

Về đường tình duyên, tuổi Dậu rất sợ lặp lại trải nghiệm của một mối tình thất bại trong quá khứ, dù có xuất hiện đối tượng phù hợp thì con giáp tuổi này cũng chọn cách né tránh và khó có thể nắm bắt được nhân duyên. Tuy nhiên, sau ngày mai (22/10), vận đào hoa của người tuổi Dậu sẽ vượng hơn rất nhiều. Đối mặt với tình yêu mới, tuổi Dậu sẽ chủ động hơn, có nhiều hy vọng gặt hái được tình yêu đích thực chỉ ngay lần đầu tiên gặp gỡ.

Sau ngày mai (22/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, may mắn đủ đường, sự nghiệp thăng hoa không có gì cản nổi - Ảnh 3
Vận đào hoa của người tuổi Dậu sẽ vượng hơn rất nhiều. Đối mặt với tình yêu mới, tuổi Dậu sẽ chủ động hơn, có nhiều hy vọng gặt hái được tình yêu đích thực chỉ ngay lần đầu tiên gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Sau 12 giờ ngày 21/10/2022, 3 con giáp mở cửa ra gặp điềm lành, vận may tươi sáng, tài lộc ào ạt đổ về như thác nước, cuộc đời sung sướng làm 'ông to, bà lớn'

Sau 12 giờ ngày 21/10/2022, 3 con giáp mở cửa ra gặp điềm lành, vận may tươi sáng, tài lộc ào ạt đổ về như thác nước, cuộc đời sung sướng làm 'ông to, bà lớn'

Sau 12 giờ ngày 21/10/2022, 3 con giáp dưới đây sẽ may mắn hơn người, được quý nhân phù trợ, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông