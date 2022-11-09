Sau ngày mai (10/11/2022), sao Hồng Loan trên cao tỏa sáng, 3 con giáp không còn bị vướng chân, thuận lợi làm giàu, tiền tiêu không hết, rung đùi hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 15:48

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai (10/11/2022), có sự hỗ trợ từ sao Hồng Loan, 3 con giáp sống đời vẻ vang, tiêu tiền như nước, tài sản bạt ngàn.

Tuổi Hợi

Sau ngày mai (10/11/2022), cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều biến động tích cực không ngờ. Người tuổi Hợi ngỡ rằng sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới, nhưng trên thực tế có rất nhiều người tuổi Hợi sẽ đại thành công.

Thời gian quan, tuổi Hợi sẽ gặp một số khó khăn nhưng không đáng kể, tuy nhiên sắp tới, tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, họ sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc kéo theo tài vận dồi dào. Ngoài ra, cuộc sống tinh thần của tuổi Hợi cũng êm ấm hạnh phúc, chỉ cần cố gắng vun đắp thì mọi thứ sẽ hoàn hảo như họ mong muốn.

Sau ngày mai (10/11/2022), sao Hồng Loan trên cao tỏa sáng, 3 con giáp không còn bị vướng chân, thuận lợi làm giàu, tiền tiêu không hết, rung đùi hưởng phúc - Ảnh 1
Sau ngày mai (10/11/2022), cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều biến động tích cực không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc do đó luôn được cấp trên cùng đồng nghiệp đánh giá cao và tin tưởng. Sau ngày mai (10/11/2022), người tuổi Mão sẽ giống như “hổ mọc thêm cánh”, liên tiếp đón nhận may mắn trong sự nghiệp, tiền bạc và tình cảm.

Chuyện tình cảm thời gian trước đây xuống dốc không phanh thì trong thời gian này vô cùng khởi sắc, tình cảm lứa đôi mặn nồng, hạnh phúc, đặc biệt đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình và bộc lộ tình cảm.

Sau ngày mai (10/11/2022), sao Hồng Loan trên cao tỏa sáng, 3 con giáp không còn bị vướng chân, thuận lợi làm giàu, tiền tiêu không hết, rung đùi hưởng phúc - Ảnh 2
Sau ngày mai (10/11/2022), người tuổi Mão sẽ liên tiếp đón nhận may mắn trong sự nghiệp, tiền bạc và tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp dự đoán, người tuổi Mùi trong dù là đàn ông hay phụ nữ đều lương thiện, sống tình cảm và hay giúp đỡ người khác. Chỉ cần bạn siêng năng chăm chỉ thì mọi cơ hội sẽ tới với bạn mang tới cho bạn thật nhiều tài lộc.

Sau ngày mai (10/11/2022), người tuổi Mùi hãy mua cho mình một chiếc két sắt để có thể chứa thật nhiều tiền bạc trong thời gian sắp tới. Con giáp may mắn sẽ được thần tài ưu ái sẽ ngồi rung đùi mà hưởng đếm tiền mỏi tay nhé.

Sau ngày mai (10/11/2022), sao Hồng Loan trên cao tỏa sáng, 3 con giáp không còn bị vướng chân, thuận lợi làm giàu, tiền tiêu không hết, rung đùi hưởng phúc - Ảnh 3
Sau ngày mai (10/11/2022), người tuổi Mùi hãy mua cho mình một chiếc két sắt để có thể chứa thật nhiều tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 10/11/2022, trên có Thần Tài dẫn dắt, dưới có Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp này ngồi không tiền tự chạy vào túi, công danh hưng thuận, giàu càng thêm giàu

Tử vi ngày 10/11/2022, trên có Thần Tài dẫn dắt, dưới có Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp này ngồi không tiền tự chạy vào túi, công danh hưng thuận, giàu càng thêm giàu

Theo tử vi ngày 10/11/2022, 3 con giáp này được cả Thần Tài và Cát Tinh phù trợ nên làm gì cũng vượng, mệnh số thăng hoa, giàu có lên đời, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 10/11/2022 tử vi ngày 10/11 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 19 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài