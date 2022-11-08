Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), an khang, phú quý, thái bình, 3 con giáp được trời cao độ mệnh nên giàu sụ vô cùng, sự nghiệp xán lạn, tiền ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 19:48

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), 3 con giáp được hưởng trọn tinh hoa đất trời, vận mệnh vinh hoa phú quý, đầu tư sinh lời, vạn sự hòa hảo.

Tuổi Tuất

Thông minh, điềm đạm và có trách nhiệm trong công việc nên dù làm công hay làm chủ Tuất cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, càng dám nghĩ dám làm con giáp bản lĩnh này càng kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt.

Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), con giáp giàu có tuổi Tuất sẽ được cát tinh chiếu mệnh. Thế nên, nếu được cấp trên giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn thì Tuất hãy dốc cạn sức để hoàn thành. Cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà đang chờ bạn phía trước.

Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), an khang, phú quý, thái bình, 3 con giáp được trời cao độ mệnh nên giàu sụ vô cùng, sự nghiệp xán lạn, tiền ùa vào nhà - Ảnh 1
Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), con giáp giàu có tuổi Tuất sẽ được cát tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), tuổi Dậu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp nhờ có cát tinh phù trợ. Người đầu tư, làm ăn kinh doanh sẽ gây dựng được lòng tin với khách hàng, thu về thành quả xứng đáng dẫu có thể hơi vất vả một chút.

Nếu bạn là người đầu tư thì các công việc liên quan đến kinh doanh cũng diễn ra thuận lợi. Bạn cùng đối tác sẽ hướng tới một mục tiêu chung, thu lại thành quả và ít khi xảy ra tranh chấp. Người làm công ăn lương do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên cũng có khoản tiền thưởng kha khá.

Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), an khang, phú quý, thái bình, 3 con giáp được trời cao độ mệnh nên giàu sụ vô cùng, sự nghiệp xán lạn, tiền ùa vào nhà - Ảnh 2
Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), tuổi Dậu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp nhờ có cát tinh phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), tiền tài của người tuổi Mùi sẽ tăng vọt, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều khiến người khác ghen tị, đi làm dễ mà được thăng quan tiến chức. Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tài lộc bùng nổ, chuẩn bị bao tải đựng tiền, may mắn đến tận cổng nhà, đây nhất định có tương lai tươi sáng, vận mệnh hanh thông.

Tử vi 12 con giáp có nói, bản mệnh đang hòa mình với đất trời, vận thế bắt đầu lên dốc, càng về cuối tháng càng kiếm được nhiều tiền, tài lộc vượng phát. Sẽ có vài người nóng mặt khi thấy Mùi ăn nên làm ra, có tiền mua vàng, gửi ngân hàng nhưng không làm gì được chỉ biết đứng nhìn ghen tị rồi tức tối.

Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), an khang, phú quý, thái bình, 3 con giáp được trời cao độ mệnh nên giàu sụ vô cùng, sự nghiệp xán lạn, tiền ùa vào nhà - Ảnh 3
Đúng 3 ngày giữa tuần (9, 10, 11/11), tiền tài của người tuổi Mùi sẽ tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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