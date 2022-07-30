Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', thức dậy thấy tiền tỷ trong tay, tài lộc liên tục đổ về, thời kỳ hoàng kim đã đến!

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 06:20

Dưới đây là top 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, làm đâu thắng đó, tha hồ ăn sung mặc sướng, ngồi không đếm tiền trong thời gian sắp tới.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân thông minh, hào phóng và chính trực. Họ cũng thuộc tuýp người trọng tình nghĩa. Họ cũng là người rất kiên định với những gì mình muốn. Khi đã lên mục tiêu cụ thể, con giáp này thường cố gắng, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó chứ không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng.

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', thức dậy thấy tiền tỷ trong tay, tài lộc liên tục đổ về, thời kỳ hoàng kim đã đến! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch này (31/7), con giáp tuổi Thân sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng.

Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người. Với những Thân đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ vì trong nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất kiên trì. Dù họ có làm việc gì cũng kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Trong quá trình gây dựng sự nghiệp, họ không thích nhờ vả, dựa dẫm người khác mà luôn nỗ lực giành được cơ hội để phát triển.

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', thức dậy thấy tiền tỷ trong tay, tài lộc liên tục đổ về, thời kỳ hoàng kim đã đến! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, sau khi hừng đông ló dạng vàng ngày mai (31/7) là thời điểm quan trọng để con giáp tuổi Mùi vươn lên mạnh mẽ, khai thông bế tắc, gặt hái được nhiều thành tựu. Thời gian tới, người tuổi Mùi sẽ tiến bộ hơn trong sự nghiệp, thu nhập cao hơn, cuộc sống tốt hơn.

Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, được thần tài trợ giúp, quý nhân phù trợ. Của cải lên cao, cuộc sống sung túc, quý nhân thì siêu may mắn, gặp sóng gió bất ngờ, nên chuẩn bị máy tính tiền.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có năng lực, đam mê trong công việc và nhiều tham vọng. Họ có lý tưởng sống và luôn nỗ lực hết sức để hiện thực hóa mong muốn của bản thân. Người tuổi này thích tự do, giàu khả năng sáng tạo nên thích hợp với các công việc đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo.

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (31/7): 3 con giáp 'buồn ngủ gặp chiếu manh', thức dậy thấy tiền tỷ trong tay, tài lộc liên tục đổ về, thời kỳ hoàng kim đã đến! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (31/7), con giáp tuổi Tỵ có sự nghiệp hanh thông, vận may gõ cửa. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm kinh doanh có thể trở thành ông chủ lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng được thăng chức, tăng lương, tiền tiết kiệm tăng dần.

Ngoài ra, trong ngày mai, nhờ có Cát Tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những người tuổi Tỵ sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối năm, Tỵ càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (31/7): TOP 3 con giáp vẫy vùng trong 'biển bạc núi vàng', đến lúc tận hưởng vinh hoa phú quý sau những ngày tháng khổ cực

Đúng ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch (31/7): TOP 3 con giáp vẫy vùng trong 'biển bạc núi vàng', đến lúc tận hưởng vinh hoa phú quý sau những ngày tháng khổ cực

Tử vi ngày 31/7 cho biết, những con giáp dưới đây được quý nhân bám gót, nên mọi việc đều thuận lợi hanh thông, đường tình duyên viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 33 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn