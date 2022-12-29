Sau hôm nay, thứ Năm 29/12/2022, Thần Tài ưu ái cho 3 con giáp phát huy năng lực, chạy nước rút 'hốt cú chót', sẵn sàng đón năm mới vạn phúc vô biên, tài lộc chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 16:31

Tử vi 12 con giáp cho hay, sau hôm nay thứ Năm 29/12/2022, 3 con giáp may mắn phát huy năng lực hết mình trong công việc, hốt trọn tiền tài, sẵn sàng đón Tết.

Tuổi Mùi

Tử vi sau hôm nay, thứ Năm 29/12/2022 cho biết người tuổi Mùi thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh hơn người, trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người xung quanh.

Phương diện tài chính sau ngày hôm nay về cơ bản ở mức ổn định, sẽ có những lúc tạo ra bứt phá bất ngờ tăng doanh số trong ngày vượt xa chỉ tiêu đặt ra trước đó. Nguồn thu nhập tăng đáng kể, các dự án bên ngoài phát triển giúp tuổi Mùi kiếm về khoản tiền khủng lồ. 

Vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là nằm ở khả năng điều chỉnh, điều tiết chi tiêu sao cho hợp lý khi những ngày cuối năm đang cận kề. Đặc biệt tránh ham giàu mà đầu tư vô tội vạ dẫn đến thất thoát tiền bạc trước thời điểm tết. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi 12 con giáp cho biết sau hôm nay chính là thời điểm sao Thái Dương hoạt động mạnh mẽ xóa nhòa đi những mệt mỏi. Tình trạng bi quan trước đó khiến bản mệnh nghĩ thấu đáo, thông suốt khi bắt tay vào làm việc. 

Chúc mừng con giáp may mắn khi những dự án đang "treo giò" bất chợt được tiếp tục đi vào thực thi, không những vậy còn hoạt động mạnh mẽ mang về nguồn thu lớn lao. Chưa kể sự nghiệp có quý nhân chỉ đường dẫn lối, tuổi Tỵ không chỉ thăng quan tiến chức mà còn nhận được nhiều lời mời gọi từ các công ty lớn. 

Trong phương diện kinh doanh, tất cả những đối thủ trên thương trường đều phải nể  phục sự hưng thịnh này. Cuộc sống gia đình sắp tới hạnh phúc đủ đầy, tiền bạc tiêu không phải lo nghĩ quá nhiều. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Sau hôm nay, thứ Năm 29/12/2022 người tuổi Hợi đón nhận nhiều tin tốt lành đến từ phía Chính Quan, lại thêm được sao Diệu Thủy chủ về thi cử chiếu mệnh nên những ai vướng bận chuyện thi cử cuối kì dễ gặp được may mắn, điểm số vượt trội. 

Con giáp tuổi Hợi từ giờ trở đi tiến công không ngừng nghỉ, luôn chủ động đi trước đón đầu công việc; thậm chí người tuổi này còn mạnh dạn tính đến phương án phòng bị trong trường hợp gặp bất trắc ập đến. 

Công việc trong những ngày cuối tháng 12 cứ thế tiến triển vượt bậc, thuận lợi. Tuy còn vướng phải một vài trường hợp khẩn cấp nhưng bằng khả năng thích ứng siêu nhiên, bạn hoàn toàn giải quyết triệt để vấn đề dễ dàng trong ngày. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tử vi phương Đông dự báo kể từ ngày 31/12/2022, xui xẻo tạm biệt 3 con giáp may mắn này, thay vào đó là vận trình mới mẻ hứa hẹn gặt hái thành công rực rỡ.

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