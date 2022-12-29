Từ giờ đến mùng 1 tết dương lịch, nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99% 3 con giáp chính thức hết khổ, trúng số dễ như chơi, nợ nần trả hết, bước sang năm mới với vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 11:30

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến mùng 1 tết dương lịch ai khổ không biết nhưng 3 con giáp may mắn này sẽ tìm được cơ hội thăng hoa vượt trội, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, quý nhân dẫn lối trong mọi khó khăn nên không phải lo lắng quá nhiều.

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi tính tình thiện lành, luôn hòa nhã, thích giúp đỡ mọi người. Do đó mà họ luôn tạo được các mối quan hệ, mối nhân duyên tốt đẹp. Con giáp này không có nhiều tham vọng, đối với họ, sự bình yên là quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong công việc họ rất ham học hỏi và là người đáng tin cậy để giao mọi trọng trách trong việc. 

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến mùng 1 tết Dương lịch nhờ có Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên nên sắp tới được giao nhiều trọng trách lớn trong công ty, việc của Hợi là làm tốt sẽ được đề xuất thăng quan tiến chức. 

Trong thời gian này, bản mệnh hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. Nếu làm được việc này, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa và con đường thăng tiến sẽ được rút ngắn rất nhiều. Thậm chí nếu làm tốt, họ còn được đề xuất tăng lương trong thời gian tới. 

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Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến mùng 1 tết Dương lịch nhờ có Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu luôn miệt mài, nỗ lực làm việc. Họ không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà trong mọi môi trường họ góp mặt, Sửu luôn được mọi người dành sự tôn trọng nhất định về ý chí theo đuổi sự thành công của mình. 

Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây, nhờ vào sự cố gắng của con giáp may mắn cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao. Việc kinh doanh thuận lợi đủ đường, các dự án đầu tư thành công giúp Sửu thu về khoản tiền kếch xù. 

Ngoài ra đường tình duyên của người tuổi Sửu cũng rất tốt, nhiều khi hai người có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần đối phương phải cất lời. Người độc thân may mắn tìm được người trong mộng. 

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Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây, nhờ vào sự cố gắng của con giáp may mắn cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây những người tuổi Mão sẽ có quý nhân chiếu cố, bên cạnh đó họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Cụ thể, con đường tài lộc của tuổi Mão tới đây sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. 

Nhờ vậy mà Mão đem về một khoản tiền không lồ giúp họ có thể lo toan mọi thứ cho bản thân, gia đình trong nhiều năm mà không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Công việc được quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng gặp thuận lợi, tạo dự được sự nghiệp đầy mơ ước. 

Đường tình duyên sắp tới của người tuổi Mão sẽ phát triển không ngờ cùng với gia đình của mình. Bên cạnh đó, thời điểm sắp tới, những ai đang độc thân có khi sẽ tìm được ý trung nhân như ý.

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Nhờ vậy mà Mão đem về một khoản tiền không lồ giúp họ có thể lo toan mọi thứ cho bản thân, gia đình trong nhiều năm mà không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Công việc được quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng gặp thuận lợi, tạo dự được sự nghiệp đầy mơ ước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 29/12 gọi tên 3 con giáp sau: Cuộc sống hưởng đủ mọi vinh quang, tài lộc dồi dào, tiền về ngập tràn, vận trình thăng hoa rực rỡ

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 29/12 gọi tên 3 con giáp sau: Cuộc sống hưởng đủ mọi vinh quang, tài lộc dồi dào, tiền về ngập tràn, vận trình thăng hoa rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay (29/12) có đến 3 con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, may mắn tràn ngập, làm gì cũng hái ra tiền, chỉ cần nắm bắt cơ hội con đường thăng quan tiến chức mở rộng trước mắt.

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