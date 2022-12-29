Kể từ ngày 31/12/2022, Thần Đồng tiên tri dự đoán có 3 con giáp may mắn trúng số giải thưởng 1000 tỷ, sự nghiệp thành công, tài lộc nhân đôi, tiền về ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 16:05

Tử vi phương Đông dự báo kể từ ngày 31/12/2022, xui xẻo tạm biệt 3 con giáp may mắn này, thay vào đó là vận trình mới mẻ hứa hẹn gặt hái thành công rực rỡ.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu sinh ra với sức mạnh bền bỉ, tự tin đi qua bão tố mà không cần nhở vả vào bất kì thế lực nào. Con giáp Sửu có tính tình hiền hậu, chất phác thật thà nên có thể nói rằng đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, cũng nhờ vậy mà họ gặp khó khăn nào cũng không cần phải quá lo lắng bởi luôn có người đứng ra giúp đỡ những lúc gặp khó. 

Tử vi dự đoán kể từ ngày 31/12/2022 chính là thời điểm dễ gặt hái được thành công của tuổi Sửu, làm ăn phát đạt nên hầu bao rủng rỉnh. Con giáp này tha hồ tính đến chuyện sắm Tết linh đình, mọi muộn phiền tan biến mà làm gì cũng trở nên dễ dàng. 

Với những người làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng gặp được vận khí êm đẹp, bán hàng "đắt như tôm tươi" giải quyết triệt để tình trạng tồn kho bấy lâu nay. Người làm công ăn lương được cấp trên thưởng tết hậu hĩnh sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ vừa qua, gia đình hạnh phúc ấm no. 

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Tử vi dự đoán kể từ ngày 31/12/2022 chính là thời điểm dễ gặt hái được thành công của tuổi Sửu, làm ăn phát đạt nên hầu bao rủng rỉnh. Con giáp này tha hồ tính đến chuyện sắm Tết linh đình, mọi muộn phiền tan biến mà làm gì cũng trở nên dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 31/12/2022 tới đây vận trình tương lai của người tuổi Dần diễn ra vô cùng may mắn khi được Tam Hội ghé thăm mà đường sự nghiệp của tuổi Dần bước sang trang mới, thoát khỏi xui rủi trước đó đang gánh phải. 

Trong khoảng thời gian tới, việc làm ăn kinh doanh diễn biến thuận lợi với tấp nập người mua kẻ bán bản mệnh thu về khoản lợi nhuận kha khá, số tiền lợi nhuận này hoàn toàn giải quyết được phí sinh hoạt còn đang khó khăn trước đó cũng như nhập thêm nguồn hàng mới phục vụ tiêu dùng dịp cuối năm. 

Bên cạnh đó, những người làm công ăn lương không còn bị cấp trên chèn ép, bắt bẻ, họ bắt đầu có thái độ tích cực, cởi mở hơn khi đối diện với bạn. Việc của Dần là tiếp tục làm việc chăm chỉ rồi việc tăng lương hay lên chức chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 

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Trong khoảng thời gian tới, việc làm ăn kinh doanh diễn biến thuận lợi với tấp nập người mua kẻ bán bản mệnh thu về khoản lợi nhuận kha khá, số tiền lợi nhuận này hoàn toàn giải quyết được phí sinh hoạt còn đang khó khăn trước đó cũng như nhập thêm nguồn hàng mới phục vụ tiêu dùng dịp cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp tuổi Mão kể từ ngày 31/12/2022 diễn ra hanh thông, con giáp may mắn gặp được Chính Tài nên nắm bắt được một vài dự án quan trọng trong ngày, nếu chăm chỉ ắt gặt hái được thành công rực rỡ. 

Thế nhưng, mặt tình cảm lại không được suôn sẻ bởi người độc thân khó tìm kiếm được đối tượng thích hợp. Có vẻ như đây chưa phải thời điểm thích hợp để bước vào mối quan hệ mới. 

Sức khỏe ngày này duy trì ở trạng thái bình ổn, nếu được nên có kế hoạch tăng cường sức khỏe từ việc ăn uống và rèn luyện thể chất.  

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Vận trình sự nghiệp tuổi Mão kể từ ngày 31/12/2022 diễn ra hanh thông, con giáp may mắn gặp được Chính Tài nên nắm bắt được một vài dự án quan trọng trong ngày, nếu chăm chỉ ắt gặt hái được thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ giờ đến mùng 1 tết dương lịch, nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99% 3 con giáp chính thức hết khổ, trúng số dễ như chơi, nợ nần trả hết, bước sang năm mới với vận trình hanh thông

Từ giờ đến mùng 1 tết dương lịch, nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99% 3 con giáp chính thức hết khổ, trúng số dễ như chơi, nợ nần trả hết, bước sang năm mới với vận trình hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến mùng 1 tết dương lịch ai khổ không biết nhưng 3 con giáp may mắn này sẽ tìm được cơ hội thăng hoa vượt trội, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, quý nhân dẫn lối trong mọi khó khăn nên không phải lo lắng quá nhiều.

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