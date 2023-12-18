Sau hôm nay, thứ Hai 18/12/2023, 3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, hứng trọn lộc trời của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 09:40

3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, hứng trọn lộc trời của thiên hạ.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra tương đối dễ dàng. Tính cách siêng năng và chịu thương chịu khó là cách giúp cho người tuổi này nhận được nhiều thiện cảm từ cấp trên. Qua đó, đường công danh rộng mở song bản mệnh cũng cần tỉnh táo để đưa ra lựa chọn hợp lý. Dường như con giáp này không còn bị áp lực bởi gánh nặng “cơm áo gạo tiền” như trước do thu về một khoản tiền rủng rỉnh từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đạt bước tiến mới. Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp mà bạn có thể tìm thấy cho mình người bạn đời phù hợp với mình. Song, chuyện tương lai không thể đoán trước bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Sau hôm nay, thứ Hai 18/12/2023, 3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, hứng trọn lộc trời của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Mùi luôn hết mình với sự nghiệp sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên vào thời gian tới. Thậm chí, con giáp này còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà không ngừng tiến bộ.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu đối phương chứ chớ nên vội vàng tin tưởng vào lời ngon tiếng ngọt đến với người đó ngay lập tức. Sự cả tin có thể khiến bạn phải chịu tổn thương sau này.

Sau hôm nay, thứ Hai 18/12/2023, 3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, hứng trọn lộc trời của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ Thiên Tài giúp sức mà người tuổi Dậu sẽ có được tiền bạc ổn định cuộc sống trong tháng tới. Chính Quan còn khuyến khích con giáp này hãy bắt đầu khởi xướng những kế hoạch mới, theo đuổi những ý tưởng mới, nhờ thế bạn sẽ phát hiện ra rằng mọi hoạt động của bạn đều diễn ra theo kế hoạch, những thành quả của bạn có được là xứng đáng.

Về vận trình tình cảm, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, càng ngày tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn. Những người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình.

Sau hôm nay, thứ Hai 18/12/2023, 3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài ngập lối, hứng trọn lộc trời của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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