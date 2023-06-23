Sau hôm nay Thứ Bảy ngày 24/06/2023, Trời thương Phật độ 3 con giáp cuộc đời thăng hoa, kiếm được 1000 tỷ dễ dàng, sắm hàng hiệu không cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 08:40

Thứ bảy ngày 24/06/2023, 3 con giáp làm gì cũng hanh thông thuận lợi, chỉ ngồi không cũng hái ra tiền.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn ngày 24/06/2023 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm. Trong tình yêu tuổi Thìn cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào. Tranh thủ thời gian buổi tối để làm lành với đối phương đi Tuổi Thìn nhé, đừng khiến người ấy phải khó chịu nữa.

Sau hôm nay Thứ Bảy ngày 24/06/2023, Trời thương Phật độ 3 con giáp cuộc đời thăng hoa, kiếm được 1000 tỷ dễ dàng, sắm hàng hiệu không cần nhìn giá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với tuổi Tỵ, nhờ Thiên Tài nhập cục, con giáp này có vận may về tiền bạc, chẳng phải vất vả quá nhiều mà tài chính vẫn rủng rỉnh. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi, hanh thông. Càng những ai làm kinh doanh, dịch vụ thì nay sẽ càng là cơ hội để hái ra tiền, mang lại khoản thu nhập khủng. 

Nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, cát khí trong ngày sẽ giúp xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Dù vậy, bạn cũng không nên mù quáng chạy theo xu hướng, bởi những thứ xu hướng thì chỉ có tính nhất thời, rồi đến một thời điểm sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải. 

Hỏa - Thủy xung khắc, trái ngược với những may mắn trong tài lộc, con giáp này lại đau đầu với chuyện tình cảm nhiều rối ren của mình. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng có nguy cơ rạn nứt. Cả hai đều vì bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình.

Tuổi Hợi 

Tử vi vui ngày 24/6/2023 cho thấy người tuổi Hợi có nhiều ý tưởng mới trong sự nghiệp của bản thân.

Công việc: Người tuổi Hợi trong công việc có duyên với nghệ thuật, làm việc nhiều yếu tố sáng tạo giúp bạn thuận lợi chinh phục những thử thách của bản thân.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn có trái tim ấm áp, luôn cảm thông và nhường nhịn người bạn đời của bạn. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn tìm kiếm cơ hội mới có thể mang lại lợi ích tài chính cho bản thân. 

Sức khoẻ: Đối với sức khoẻ,hãy tránh căng thẳng và tìm cách thư giãn để duy trì cân bằng tinh thần và tránh các vấn đề sức khỏe tiềm tàng.

Sau hôm nay Thứ Bảy ngày 24/06/2023, Trời thương Phật độ 3 con giáp cuộc đời thăng hoa, kiếm được 1000 tỷ dễ dàng, sắm hàng hiệu không cần nhìn giá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

Thứ bảy ngày 24/06/2023 tai ương ập đến 3 con giáp bị vận đen bủa vây công việc chật vật tiền bạc thiếu thốn

Thứ bảy ngày 24/06/2023 tai ương ập đến 3 con giáp bị vận đen bủa vây công việc chật vật tiền bạc thiếu thốn

Tử vi ngày thứ 7 cho hay, 3 con giáp này bị tiểu nhân ngáng đường, làm việc gì cũng trắc trở, tài lộc hư hao.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy