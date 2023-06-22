Thứ bảy ngày 24/06/2023 tai ương ập đến 3 con giáp bị vận đen bủa vây công việc chật vật tiền bạc thiếu thốn

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 11:40

Tử vi ngày thứ 7 cho hay, 3 con giáp này bị tiểu nhân ngáng đường, làm việc gì cũng trắc trở, tài lộc hư hao.

Tuổi Tý

Mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi T , là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn. Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho tuổi Tý, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Tý về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này. 

Thứ bảy ngày 24/06/2023 tai ương ập đến 3 con giáp bị vận đen bủa vây công việc chật vật tiền bạc thiếu thốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão bất ổn. Một vài lời nói thiếu suy nghĩ khiến cho người tuổi này rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Ngoài ra, việc làm việc chung với đồng nghiệp không thuận nên bản mệnh không đạt hiệu quả cao trong công việc. Vận trình tài lộc “tụt dốc không phanh”. Con giáp này cần chi tiêu một cách hợp lý để tránh rơi vào tình cảnh vay mượn người khác. Theo tử vi, bạn cần lên kế hoạch quản lý tiền bạc ngay bây giờ mới mong cải thiện tình hiện thu nhập hiện tại. 

Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Bạn và người ấy phát sinh nhiều mâu thuẫn trong ngày do ảnh hưởng của ngày Tương Xung. Việc không ai chịu nhường ai khiến cho mối quan hệ của hai người rơi vào trạng thái bế tắc.

Tuổi Hợi

Tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi khó khăn đủ đường, vì có họa thị phi đeo bám nên con giáp này khá vất vả mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tài vận trên đà đi xuống, dù cơ hội kiếm tiền trước mắt nhưng vẫn khó tránh khỏi họa hao tài rình rập xung quanh, bạn cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi bỏ tiền vào đầu tư. Con giáp độc thân lựa chọn kết thúc tình cảm trong quá khứ, chấm dứt hoàn toàn với người cũ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Thứ bảy ngày 24/06/2023 tai ương ập đến 3 con giáp bị vận đen bủa vây công việc chật vật tiền bạc thiếu thốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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