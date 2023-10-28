Sau hôm nay, thứ Bảy 28/10/2023, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 08:48

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có nhiều công việc phải đảm nhận nhưng do bản thân đã có sự chuẩn bị từ trước nên không cần lo lắng quá nhiều. Những ai đang chờ đợi tin tức từ công việc mới sẽ sớm nhận được kết quả như kỳ vọng. Người tuổi này có thể nhận được một khoản nho nhỏ từ trong các trò chơi may rủi.

Về chuyện tình cảm, con giáp may mắn này và đối phương có sự cảm thông và tin tưởng tuyệt đối vào bạn. Người ấy luôn nỗ lực mang đến cho bạn những điều tốt nhất. Những bạn độc thân sẽ gặp được những đối tượng phù hợp. Đối với những cặp đôi, hai bạn có thời gian bên nhau để cùng nhau nấu ăn, xem phim và trải qua một ngày thật yên bình.

Sau hôm nay, thứ Bảy 28/10/2023, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ được nhận những nhiệm vụ mới có thể chứng minh năng lực của bản thân. Dù vẫn còn trong kỳ nghỉ nhưng bản mệnh cũng không ngần ngại đón nhận vì bạn biết đâu là sự hy sinh phù hợp. Là người dám nghĩ dám làm, quyết đoán và có ý chí cầu tiến, không quá khó hiểu khi con giáp này lại gặt hái được nhiều thành tích đáng kể như hiện tại. Con giáp này đảm nhận những vị trí công việc không quá khó khăn. 

Vận trình tình duyên hòa hợp. Bạn và đối phương có nhiều điểm tương đồng. Đôi lúc, hai bạn không cần nói cũng có thể hiểu đối phương muốn gì. Những ai còn độc thân vẫn chưa thể gặp được người phù hợp. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ nhận được những tin tức tích cực trong mối quan hệ nên bạn chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.

Sau hôm nay, thứ Bảy 28/10/2023, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc. Bản mệnh giữ được sự tỉnh táo và đưa ra quyết định chuẩn xác trong công việc. Người tuổi này chỉ cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn còn nhận được những khoản thu bất ngờ từ dự án đã đầu tư trước đó. Một số bạn đang cố gắng mở rộng đầu tư để tăng thu nhập trong thời gian tới.

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Bạn và đối phương dành sự dịu dàng và yêu thương nhau. Những bạn độc thân sẽ nhanh chóng gặp được người phù hợp. Đối phương có thể không quá xa lạ đối với bạn. Con giáp này có vận đào hoa nên trong ngày Tết bạn có thể gặp được nhiều người theo đuổi.

Sau hôm nay, thứ Bảy 28/10/2023, lộc tứ phương đổ về, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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