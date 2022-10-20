Sau hôm nay (20/10), 3 con giáp số mệnh cực tốt, giàu không báo trước, phú quý vô biên, viên mãn ngập tràn, của cải không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 11:09

Những con giáp này có thu hoạch xứng đáng hơn khi bước qua ngày hôm nay (20/10), thoát khỏi cảnh nghèo trắng tay, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất kiên trì và kiên định khi hoàn thành một việc nào đó. Dù có gặp trở ngại lớn đến đâu, họ cũng sẽ tập trung sức lực và trí tuệ để giải quyết bằng được, nhờ đó gặt hái không ít thành tựu.

Sau hôm nay (20/10), 3 con giáp số mệnh cực tốt, giàu không báo trước, phú quý vô biên, viên mãn ngập tràn, của cải không ai sánh bằng - Ảnh 1
 Những vấn đề của quá khứ sẽ được giải quyết dần dần. Những kết quả này giúp cho họ có động lực làm việc hơn, gặt hái càng nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Qua ngày hôm nay (20/20), con giáp tuổi Dần không còn phải bận rộn, áp lực hay gặp nhiều khó khăn, rắc rối nữa. Những vấn đề của quá khứ sẽ được giải quyết dần dần. Những kết quả này giúp cho họ có động lực làm việc hơn, gặt hái càng nhiều thành công.

Vận trình của con giáp này thăng hoa, kiếm được bộn tiền, việc kinh doanh mở rộng. Có thể nói, đây là thời điểm, người tuổi Dần sẽ tạm biết những khó khăn của cuộc sống, sau này không còn phải lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn, chính trực. Con giáp này biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, con giáp này là người chăm chỉ, siêng năng. Họ biết cách xây dựng, vun đắp các mối quan hệ. Nhờ đó, tuổi Dậu có thể tìm kiếm nhiều cơ hội đổi đời.

Sau hôm nay (20/10), 3 con giáp số mệnh cực tốt, giàu không báo trước, phú quý vô biên, viên mãn ngập tràn, của cải không ai sánh bằng - Ảnh 2
Nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân thì tuổi Dậu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiền của gia tăng đều đều - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Càng gian nan họ lại càng có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, học hỏi nhiều kinh nghiệm, làm bàn đạp cho sự phát triển về sau.

Tử vi dự báo rằng, hết ngày hôm nay (20/10) con giáp này có thể đón nhận bước ngoặt lớn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân thì tuổi Dậu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiền của gia tăng đều đều. Bản mệnh nhất định có gặt hái lớn.

Tuổi Thân

Gắn liền với tính cách của người tuổi Thân là sự hoạt bát, lanh lợi lại khéo léo, đa tài. Dù cuộc đời có bước qua nhiều thăng trầm nhưng người tuổi Thân luôn cố gắng xuất hiện với hình ảnh vui vẻ và hóm hỉnh. Bởi họ hiểu rằng, năng lượng tích cực chính là cội nguồn thu hút may mắn.

Sau hôm nay (20/10), 3 con giáp số mệnh cực tốt, giàu không báo trước, phú quý vô biên, viên mãn ngập tràn, của cải không ai sánh bằng - Ảnh 3
Mỗi ngày trôi qua là một ngày không ngừng cố gắng. Dù vất vả, thăng trầm có giăng lối thì vận may cũng sớm mỉm cười với tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân chẳng phải gương mặt trang bìa của số mệnh “cậu ấm, cô chiêu" mà họ là kết quả của sự tu dưỡng, bươn trải. Bởi vậy, nếu bạn nhìn thấy bên ngoài họ mang một vẻ xù xì, gai góc thì thực chất bên trong họ đang sở hữu một trái tim nghĩa hiệp và đong đầy sự chân thành.

Người sinh năm Thân còn được biết đến là kiểu người có sự lôi cuốn nhờ tầm hiểu biết sâu rộng của mình. Mỗi ngày trôi qua là một ngày không ngừng cố gắng. Dù vất vả, thăng trầm có giăng lối thì vận may cũng sớm mỉm cười với tuổi Thân khi bước qua ngày 20/10/2022.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 1 giờ 48 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn