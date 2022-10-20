Hết ngày mai (thứ Sáu, 21/10), 3 con giáp 'khổ trước sướng sau', công việc thuận buồm xuôi gió, tiền vô như nước, muốn gì có đó, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu tính tình chăm chỉ, cần mẫn. Dù con giáp này có thể không thông minh, tài năng như những người khác. Tuy vậy, họ sẵn sàng học hỏi để ngày một tiến bộ. Trong chuyện tình cảm, con giáp này rất chung thủy, sống có trách nhiệm với gia đình. Người tuổi này ngay thẳng, thật thà, thường nhận được sự tin cậy của người khác.

Thời gian gần đây, người tuổi Sửu chịu sức ép lớn từ nhiều phía, vận khí cũng thăng trầm nhiều. Hết ngày mai (21/10), con giáp này bắt đầu nhận tin vui, tâm trạng tích cực hơn trước. Con giáp này có thể sẽ nhận được cơ hội công việc, hợp tác làm ăn mới.

Họ cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu về khoản lợi không hề nhỏ. Con giáp tuổi này luôn có khát vọng thay đổi, khẳng định bản thân. Vì vậy, nhờ nỗ lực hết mình, họ có thể vượt mọi chông gai và đạt được những bước tiến nhất định.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, họ là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Người tuổi này nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mão nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế - Ảnh minh họa: Internet

Hết ngày mai (21/10), con giáp người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả.

Trong khi đó, người đi làm ăn xa thì công việc thuận lợi, thu nhập tăng đều. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Không những có sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường chăm chỉ và luôn khao khát làm giàu. Tuổi Tuất rất giỏi kiếm tiền nhưng trong một giai đoạn nào đó, họ không được vận may chiếu cố nên chỉ có thể làm đủ để sống qua ngày.

Nếu có một khoản tích góp nhiều năm qua thì thời gian tới, vận may của tuổi Tuất có cơ hội bùng nổ, đầu tư 1 sinh lời 10, dự kiến sẽ sở hữu được khối tài sản đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, qua ngày thứ Sáu tuần này (21/10), tuổi Tuất là con giáp được trời ban nhiều phúc đức, sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu.

Với bản lĩnh và sự thông minh vốn có, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ phát triển sự nghiệp bền vững. Ngoài ra, tuổi tuất còn có quý nhân bên cạnh phù trợ, tạo điều kiện làm giàu. Nếu có một khoản tích góp nhiều năm qua thì thời gian tới, vận may của tuổi Tuất có cơ hội bùng nổ, đầu tư 1 sinh lời 10, dự kiến sẽ sở hữu được khối tài sản đáng mong chờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.