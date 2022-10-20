Kể từ ngày mai (21/10), những con giáp đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc vô số,sự nghiệp thăng hoa, tha hồ đón nhận đặc ân, hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:04

Kể từ ngày mai (21/10), Thần Tài, Thần Lộc sẽ gọi tên những con giáp nào đây?

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, thái độ lạc quan. Người tuổi này sống nhân nghĩa nên về sau ắt nhận được phước lành. Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng.

Kể từ ngày mai (21/10), những con giáp đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc vô số,sự nghiệp thăng hoa, tha hồ đón nhận đặc ân, hỷ sự - Ảnh 1
Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

 

Kể từ ngày mai (21/10), vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời.

Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

Tuổi Thân

Những năm gần đây, tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải “lên bờ xuống ruộng” với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy họ dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn. 

Kể từ ngày mai (21/10), những con giáp đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc vô số,sự nghiệp thăng hoa, tha hồ đón nhận đặc ân, hỷ sự - Ảnh 2
Thời gian tới, tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Với các yếu tố đó, kể từ ngày mai (21/10), dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng họ vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Thời gian tới, tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ. Vì vậy, sự nghiệp của bạn từng bước đi lên. Không chỉ có sự nghiệp phát đạt mà người tuổi Thân cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, người tuổi này có thể đổi vận giàu sang, giúp gia đình có được cuộc sống muôn phần sung túc.

Tuổi Tuất

Kể từ ngày mai (21/10), người tuổi Tuất có vận may rất tốt, thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Táo bạo nhưng thận trọng, thời điểm thận trọng có thể tạo ra tài sản và gia tăng tài sản một cách nhanh chóng.

Kể từ ngày mai (21/10), những con giáp đón hỷ tín vào nhà, tiền bạc vô số,sự nghiệp thăng hoa, tha hồ đón nhận đặc ân, hỷ sự - Ảnh 3
Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, bạn đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều. Dù đạt được thành công nhưng người tuổi này chớ nên tự phụ. Hãy tiếp tục học hỏi, phấn đấu để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa mai (21/10), 3 con giáp may mắn được Thần Tài rót lộc vào túi, có số giàu sang, cát lộc dư dả, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa mai (21/10), 3 con giáp may mắn được Thần Tài rót lộc vào túi, có số giàu sang, cát lộc dư dả, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ

Bước vào 12 giờ trưa mai (21/10), gặp được nhiều may mắn nên những con giáp này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Họ có cơ hội kiếm thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi 12 cọn giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 1 giờ 34 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn