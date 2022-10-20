Đúng 16 giờ chiều mai (21/10): Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, đi đâu cũng có Quý nhân giúp đỡ, Thần tài hết mực yêu thương, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 08:45

Tử vi dự đoán, ngày 21/10/2022, 3 con giáp may mắn sẽ bước qua khổ nạn, vực dậy thành công sự nghiệp vốn đã bị trì hoãn quá lâu của mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Con giáp tuổi này tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Đúng 16 giờ chiều mai (21/10): Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, đi đâu cũng có Quý nhân giúp đỡ, Thần tài hết mực yêu thương, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 21/10/2022, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong 100 ngày tới, họ có óc kiếm tiền tốt, có tầm nhìn xa, biết nhìn nhận vấn đề và có kỹ năng phân tích vững vàng. Nhờ đó, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể giải quyết được.

Đúng 16 giờ chiều mai (21/10): Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, đi đâu cũng có Quý nhân giúp đỡ, Thần tài hết mực yêu thương, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 21/10/2022, tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai.

Thời gian tới, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Sửu nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Ngọ 

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

Đúng 16 giờ chiều mai (21/10): Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, đi đâu cũng có Quý nhân giúp đỡ, Thần tài hết mực yêu thương, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 21/10/2022, mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư dả hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Hết ngày mai (thứ Sáu, 21/10), những con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ nỗ lực hết sức nên thu về thành quả xứng đáng.

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